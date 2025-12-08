6 декабря лондонский Челси не сумел выиграть выездной матч 15-го тура АПЛ 2025/26 у Борнмута.

Встреча прошла на стадионе Виталити и завершилась со счетом 0:0.

На четвертой минуте Антуан Семеньо поразил ворота соперников, но рефери отменил гол из-за офсайда.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Борнмут – Челси – 0:0

Видеообзор матча