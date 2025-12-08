Англия08 декабря 2025, 07:05 |
Борнмут – Челси – 0:0. Вишни с косточкой для пенсионеров. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
6 декабря лондонский Челси не сумел выиграть выездной матч 15-го тура АПЛ 2025/26 у Борнмута.
Встреча прошла на стадионе Виталити и завершилась со счетом 0:0.
На четвертой минуте Антуан Семеньо поразил ворота соперников, но рефери отменил гол из-за офсайда.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Борнмут – Челси – 0:0
Видеообзор матча
