  4. Борнмут – Челси – 0:0. Вишни с косточкой для пенсионеров. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
06.12.2025 17:00 – FT 0 : 0
Челси
Англия
08 декабря 2025, 07:05 |
12
0

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26

Борнмут – Челси – 0:0. Вишни с косточкой для пенсионеров. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря лондонский Челси не сумел выиграть выездной матч 15-го тура АПЛ 2025/26 у Борнмута.

Встреча прошла на стадионе Виталити и завершилась со счетом 0:0.

На четвертой минуте Антуан Семеньо поразил ворота соперников, но рефери отменил гол из-за офсайда.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Борнмут – Челси – 0:0

Видеообзор матча

Борнмут Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Антуан Семеньо офсайд (вне игры) VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
