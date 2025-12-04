Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
04 декабря 2025, 20:17 |
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта

Артем Довбик, Роберт Левандовски или Александер Серлот могут перебраться в Турцию

Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкий «Фенербахче», который занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги, определился с приоритетами во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил портал BBO Sport.

Клуб из Стамбула планирует подписать четырех футболистов, чтобы усилить каждую линию, и уже составил список кандидатов. В атаке рассматриваются кандидатуры Роберта Левандовски («Барселона»), Артема Довбика («Рома») и Александера Серлота («Атлетико» Мадрид).

Кроме того, «Фенербахче» заинтересован в подписании вингера итальянской «Болоньи» Риккардо Орсолини, защитника «Баварии» Ким Мин Дже, а также Ива Биссумы («Тоттенхэм») или Юррриена Тимбера («Арсенал»).

Довбик провел 14 матчей в нынешнем сезоне за «Рому», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Наставник римского клуба Джан Пьеро Гасперини недоволен формой украинского футболиста, поэтому не будет препятствовать уходу 28-летнего форварда.

«Фенербахче» пока не определился с выбором и рассматривает все три варианта, среди которых выберет один: Довбик, Левандовски или Серлот.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Brian
Ох ніфіга собі в Фенербахче гроші крутяться раз можуть собі дозволити запросити таких ТОПових гравців в чемпіонат Туреччини.
