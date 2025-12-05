Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 12:20 | Обновлено 05 декабря 2025, 12:21
Известна сумма трансфера. Гранд готовится подписать звезду Шахтера

На Эгиналду претендует мадридский Атлетико

Известна сумма трансфера. Гранд готовится подписать звезду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Fichajes.

В трансфере 21-летнего игрока заинтересованы и спортивный директор «матрасников», и главный тренер команды Диего Симеоне. Источники, близкие к сделке, отмечают, что сумма трансфера бразильца может составить 15 млн евро. В мадридском клубе такие расходы на игрока считают приемлемыми.

Однако конкуренция за Эгиналду очень высокая. Известно, что на него также претендуют несколько клубов итальянской Серии А - «Фиорентина», «Рома» и «Торино».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов заплатить за Эгиналду 12 млн евро.

Эгиналду Атлетико Мадрид Шахтер Донецк трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 1
AK.228
Говорят, что это все агенты 
