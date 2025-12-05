Известна сумма трансфера. Гранд готовится подписать звезду Шахтера
На Эгиналду претендует мадридский Атлетико
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает Fichajes.
В трансфере 21-летнего игрока заинтересованы и спортивный директор «матрасников», и главный тренер команды Диего Симеоне. Источники, близкие к сделке, отмечают, что сумма трансфера бразильца может составить 15 млн евро. В мадридском клубе такие расходы на игрока считают приемлемыми.
Однако конкуренция за Эгиналду очень высокая. Известно, что на него также претендуют несколько клубов итальянской Серии А - «Фиорентина», «Рома» и «Торино».
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов заплатить за Эгиналду 12 млн евро.
