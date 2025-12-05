Вся надежда на Ваната. Жирона понесла серьезные кадровые потери

В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Эльче» и «Жирона». Поединок нанется в 15:00 по киевскому времени.

За несколько дней до этого противостояния в распоряжении главного тренера каталонской команды Мичела остался всего один здоровый форвард – игрок сборной Украины Владислав Ванат.

Испанец Абель Руис получил разрыв мышцы правого квадрицепса и выбыл на четыре недели. Уругвайский нападающий Кристиан Стуани страдает из-за травмы икроножной мышцы, из-за которой он не сможет выйти на поле, как минимум, в этом году.

Испанский вингер Порту, который может сыграть в центре атаки, вылетел до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. Опытный 33-летний футболист перенес операцию.

В нынешнем сезоне Ванат провел 13 матчей во всех турнирах за каталонский клуб, забил четыре гола и отдал один ассист. «Жирона» набрала 12 баллов и разместилась на 18-й позиции в турнирной таблице.