05 декабря 2025, 03:17 | Обновлено 05 декабря 2025, 03:20
ФОТО. Жена Забарного свела сеть с ума новой фотосессией. Огонь

Ангелина Забарная продолжает покорять Instagram эффектными образами

Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена игрока «Пари Сен-Жермен» и сборной Украины Ильи Забарного, опубликовала новые портретные снимки, которые моментально привлекли внимание подписчиков.

На кадрах она предстала в элегантном белом образе с идеальной укладкой и макияжем.

Пользователи соцсетей отмечают ее утонченную красоту и сравнивают фото с рекламной кампанией.

В комментариях – десятки комплиментов: «Это искусство», «Идеальные черты лица», «Невозможно отвести взгляд».

