ФОТО. Жена Забарного свела сеть с ума новой фотосессией. Огонь
Ангелина Забарная продолжает покорять Instagram эффектными образами
Ангелина Забарная, жена игрока «Пари Сен-Жермен» и сборной Украины Ильи Забарного, опубликовала новые портретные снимки, которые моментально привлекли внимание подписчиков.
На кадрах она предстала в элегантном белом образе с идеальной укладкой и макияжем.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи соцсетей отмечают ее утонченную красоту и сравнивают фото с рекламной кампанией.
В комментариях – десятки комплиментов: «Это искусство», «Идеальные черты лица», «Невозможно отвести взгляд».
