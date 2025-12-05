ФОТО. Жена Забарного свела сеть с ума новой фотосессией. Огонь

Ангелина Забарная, жена игрока «Пари Сен-Жермен» и сборной Украины Ильи Забарного, опубликовала новые портретные снимки, которые моментально привлекли внимание подписчиков.

На кадрах она предстала в элегантном белом образе с идеальной укладкой и макияжем.

Пользователи соцсетей отмечают ее утонченную красоту и сравнивают фото с рекламной кампанией.

В комментариях – десятки комплиментов: «Это искусство», «Идеальные черты лица», «Невозможно отвести взгляд».