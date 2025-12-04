В четверг, 4 декабря, из-за длительной воздушной тревоги был перенесен матч 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и запорожским «Металлургом».

Во время вражеской атаки на город один из дронов пролетел прямо над стадионом «Чернигов-Арена», где и должен был состояться поединок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это видео быстро разлетелось по сети интернет.

ВИДЕО. Над стадионом украинского клуба пролетел вражеский дрон