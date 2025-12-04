Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Над стадионом украинского клуба пролетел вражеский дрон
Украина. Первая лига
04 декабря 2025, 15:43 | Обновлено 04 декабря 2025, 15:44
Чернигов оказался под ударом россиян

ФК Чернигов

В четверг, 4 декабря, из-за длительной воздушной тревоги был перенесен матч 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и запорожским «Металлургом».

Во время вражеской атаки на город один из дронов пролетел прямо над стадионом «Чернигов-Арена», где и должен был состояться поединок.

Это видео быстро разлетелось по сети интернет.

Металлург Запорожье Чернигов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео российско-украинская война воздушная тревога перенос матчей
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
