820
1
ВИДЕО. Над стадионом украинского клуба пролетел вражеский дрон
Чернигов оказался под ударом россиян
В четверг, 4 декабря, из-за длительной воздушной тревоги был перенесен матч 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и запорожским «Металлургом».
Во время вражеской атаки на город один из дронов пролетел прямо над стадионом «Чернигов-Арена», где и должен был состояться поединок.
Это видео быстро разлетелось по сети интернет.
Так свобідно летить, капец
