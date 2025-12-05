Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ к сезону будет готовиться в Турции и рассчитывает на шесть новичков
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 10:45 |
ЛНЗ к сезону будет готовиться в Турции и рассчитывает на шесть новичков

Отпуск у подопечных Виталия Пономарева будет коротким

05 декабря 2025, 10:45 |
ЛНЗ к сезону будет готовиться в Турции и рассчитывает на шесть новичков
ФК ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ вернутся из отпуска 10 января 2026 года и уже на следующий день отправятся на сборы в Турцию, откуда вернутся за неделю до календарного поединка 17 тура УПЛ – с «Эпицентром», который запланирован на 21 февраля.

Один из лидеров Премьер-лиги собирается сыграть в Турции 9 контрольных матчей, соперники еще уточняются. Черкасчане настроены укрепить свои ряды 6 новичками.

Сейчас футболисты ЛНЗ набрали 29 очков и занимают второе место в чемпионате. Также они пробились в четвертьфинал Кубка Украины, где померятся силами с перволиговой «Буковиной».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ попрощается с двумя футболистами уже зимой.

