ЛНЗ к сезону будет готовиться в Турции и рассчитывает на шесть новичков

Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ вернутся из отпуска 10 января 2026 года и уже на следующий день отправятся на сборы в Турцию, откуда вернутся за неделю до календарного поединка 17 тура УПЛ – с «Эпицентром», который запланирован на 21 февраля.

Один из лидеров Премьер-лиги собирается сыграть в Турции 9 контрольных матчей, соперники еще уточняются. Черкасчане настроены укрепить свои ряды 6 новичками.

Сейчас футболисты ЛНЗ набрали 29 очков и занимают второе место в чемпионате. Также они пробились в четвертьфинал Кубка Украины, где померятся силами с перволиговой «Буковиной».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ попрощается с двумя футболистами уже зимой.