Все решил автогол. Майнц уступил Боруссии М в матче Бундеслиги

Боруссия Менхенгладбах минимально обыграла Майнц в выездном матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Ойгена Полански активнее начали поединок. Уже на 17-й минуте игры счет открыли гости, но мяч отменили из-за игры рукой. Команды продолжали играть на встречных курсах, но никому так и не удалось открыть счет в первом тайме.

В середине второй половины игры Боруссия М вышла вперед. Мяч в собственные ворота «срезал» защитник хозяев Данни да Коста, открыв счет на 58 минуте игры. Майнц пытался отыграться, но все попытки стали бесполезными.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Боруссия М занимает 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 13 сыгранных матчей. Майнц находится на дне турнира с шестью баллами.

Бундеслига. 13-й тур, 5 декабря.

Майнц – Боруссия М – 0:1

Гол: Данни да Коста, 58 автогол