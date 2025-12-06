Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Майнц
05.12.2025 21:30 – FT 0 : 1
Боруссия М
Германия
06 декабря 2025, 00:19 |
Все решил автогол. Майнц уступил Боруссии М в матче Бундеслиги

Данни да Коста поразил собственные ворота

Getty Images/Global Images Ukraine.

Боруссия Менхенгладбах минимально обыграла Майнц в выездном матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Ойгена Полански активнее начали поединок. Уже на 17-й минуте игры счет открыли гости, но мяч отменили из-за игры рукой. Команды продолжали играть на встречных курсах, но никому так и не удалось открыть счет в первом тайме.

В середине второй половины игры Боруссия М вышла вперед. Мяч в собственные ворота «срезал» защитник хозяев Данни да Коста, открыв счет на 58 минуте игры. Майнц пытался отыграться, но все попытки стали бесполезными.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Боруссия М занимает 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 13 сыгранных матчей. Майнц находится на дне турнира с шестью баллами.

Бундеслига. 13-й тур, 5 декабря.

Майнц – Боруссия М – 0:1

Гол: Данни да Коста, 58 автогол

Майнц Боруссия Менхенгладбах Бундеслига
