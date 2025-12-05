Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Майнц – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Майнц
05.12.2025 21:30 - : -
Боруссия М
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 декабря 2025, 20:22 |
212
0

Майнц – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 5 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

05 декабря 2025, 20:22 |
212
0
Майнц – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Майнц и Боруссия Менхенгладбах. Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Майнц

По итоге 12 туров, Майнц является худшей командой Бундеслиги, имея в активе всего 6 очков. Ситуация пока не критичная, ведь отставание от спасительного 15 места составляет всего три очка. В последнем туре команда уступила на выезде Фрайбургу – 0:4, частично на исход повлияло и удаление в составе Майнца, в середине второго тайма, но к тому моменту хозяева уже дважды забили.

Совсем иначе идут дела в Лиге конференций, где у клуба 3 победы в четырех матчах, что позволяет держаться в группе лидеров. Команда уже не побеждает в чемпионате восемь матчей подряд, так легко теряется уверенность. Не сыграют из-за травм Даль, Центнер, Каси, дисквалифицирован Небель и Кор.

Боруссия Менхенгладбах

Боруссия тоже неудачно начала этот сезон, но смогла выбраться с числа аутсайдеров. Команда набрала хороший ход, набрав 10 очков в четырех противостояниях. В последнем туре Гладбах расписал дома нулевую ничью с Лейпцигом, чем прервал серию из трех побед подряд. Такой рывок позволил подняться на 12 строчку, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков.

Посреди недели команда играла в Кубке Германии, где неожиданно уступила на своем поле скромному Санкт-Паули со счетом 1:2, хотя смотрелись интереснее соперника, подвела реализация. У клуба полный лазарет, не смогут выйти на поле из-за травм Кьярдория, Гак, Онора, Кляйндинст, Нойгаус, Нгуму, Зандер, Урбих, Кастроп.

Личные встречи

В очных противостояниях перевес в последнее время на стороне Майнца, Гладбах не побеждает уже в девяти встречах кряду. Боруссия в прошлом сезоне сыграла в гостях 1:1, но уступила на своем поле 1:3.

Прогноз

На бумаге, минимальное преимущество на стороне хозяев поля, но здесь можно ожидать любого исхода. Сыграют две мотивированные команды, которые настроены набрать три очка. Соперники часто обмениваются забитыми мячами, есть смысл ждать такого и в предстоящем матче. Предлагаю сделать здесь ставку на обмен голами за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Майнц
5 декабря 2025 -
21:30
Боруссия М
Обе забьют 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лилль – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Брест – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Майнц Боруссия Менхенгладбах Бундеслига чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05 декабря 2025, 13:10 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Проблемы для Арсенала и Баварии, атлетическое дерби Испании, юг против севера Италии

Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Футбол | 05 декабря 2025, 16:16 20
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»

Главный тренер «Кудровки» попытается удивить авторитетного соперника

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.12.2025, 22:39
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Футбол | 05.12.2025, 18:31
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05.12.2025, 05:02
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
04.12.2025, 07:37 11
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем