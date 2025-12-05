5 декабря, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Майнц и Боруссия Менхенгладбах. Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Майнц

По итоге 12 туров, Майнц является худшей командой Бундеслиги, имея в активе всего 6 очков. Ситуация пока не критичная, ведь отставание от спасительного 15 места составляет всего три очка. В последнем туре команда уступила на выезде Фрайбургу – 0:4, частично на исход повлияло и удаление в составе Майнца, в середине второго тайма, но к тому моменту хозяева уже дважды забили.

Совсем иначе идут дела в Лиге конференций, где у клуба 3 победы в четырех матчах, что позволяет держаться в группе лидеров. Команда уже не побеждает в чемпионате восемь матчей подряд, так легко теряется уверенность. Не сыграют из-за травм Даль, Центнер, Каси, дисквалифицирован Небель и Кор.

Боруссия Менхенгладбах

Боруссия тоже неудачно начала этот сезон, но смогла выбраться с числа аутсайдеров. Команда набрала хороший ход, набрав 10 очков в четырех противостояниях. В последнем туре Гладбах расписал дома нулевую ничью с Лейпцигом, чем прервал серию из трех побед подряд. Такой рывок позволил подняться на 12 строчку, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков.

Посреди недели команда играла в Кубке Германии, где неожиданно уступила на своем поле скромному Санкт-Паули со счетом 1:2, хотя смотрелись интереснее соперника, подвела реализация. У клуба полный лазарет, не смогут выйти на поле из-за травм Кьярдория, Гак, Онора, Кляйндинст, Нойгаус, Нгуму, Зандер, Урбих, Кастроп.

Личные встречи

В очных противостояниях перевес в последнее время на стороне Майнца, Гладбах не побеждает уже в девяти встречах кряду. Боруссия в прошлом сезоне сыграла в гостях 1:1, но уступила на своем поле 1:3.

Прогноз

На бумаге, минимальное преимущество на стороне хозяев поля, но здесь можно ожидать любого исхода. Сыграют две мотивированные команды, которые настроены набрать три очка. Соперники часто обмениваются забитыми мячами, есть смысл ждать такого и в предстоящем матче. Предлагаю сделать здесь ставку на обмен голами за 1,6.