Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 07:53 |
Иван НЕСТЕРЕНКО: «Думаю, не хватило немного концентрации в решающий момент»

Защитник «Оболони» прокомментировал матч с «Колосом» и высказался о предстоящей игре с ЛНЗ

ФК Оболонь. Иван Нестеренко

Украинский защитник киевской «Оболони» Иван Нестеренко прокомментировал матч с «Колосом» и поделился ожиданиями от игры с ЛНЗ:

– Матч против «Колоса» завершился со счетом 0:0. Как ты оцениваешь игру команды и свою игру лично?

– Игра получилась довольно напряженной, у обеих команд были моменты. Мы проделали большой объем работы, но результат, конечно, мог быть лучше. Что касается себя – были эпизоды, где я мог сыграть острее.

– Тот момент, который у тебя был, наверное, был самым опасным в матче. Как считаешь, чего тогда не хватило: хладнокровия, точности или концентрации?

– Думаю, не хватило немного концентрации в решающий момент. Можно было сыграть спокойнее и точнее. Это работа над ошибками, сделаю выводы.

– Впереди матч против ЛНЗ – команды, которая сейчас идет на втором месте и показывает очень сильный футбол. Что нужно сделать, чтобы достичь положительного результата?

– Мы уже готовимся к этой игре. ЛНЗ – организованный и сыгранный соперник, поэтому дисциплина и концентрация будут ключевыми. Тренер нам четко объяснит, что и как нужно делать на поле, и мы будем выполнять его установку всей командой.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» потеряла голкипера до конца года.

Иван Нестеренко Оболонь Киев Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
