ФОТО. Звезды футбола понесут олимпийский факел. Интересный выбор

Алиша Леманн и Златан Ибрагимович станут факелоносцами зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине д’Ампеццо.

В настоящее время олимпийский огонь продолжает свой путь по Греции.

После завершения греческого этапа он будет доставлен в Рим, где Леманн и Ибрагимович понесут факел в рамках итальянской части эстафеты.

Выбор двух известных людей из мира футбола подчеркивает растущее влияние игры №1 на зимнюю Олимпиаду и привлекает дополнительное внимание к турниру, который стартует в феврале 2026 года.