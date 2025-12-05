Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 декабря 2025, 02:15
ФОТО. Звезды футбола понесут олимпийский факел. Интересный выбор

Леманн и Ибрагимович становятся лицами олимпийской эстафеты-2026

ФОТО. Звезды футбола понесут олимпийский факел. Интересный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиша Леманн

Алиша Леманн и Златан Ибрагимович станут факелоносцами зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине д’Ампеццо.

В настоящее время олимпийский огонь продолжает свой путь по Греции.

После завершения греческого этапа он будет доставлен в Рим, где Леманн и Ибрагимович понесут факел в рамках итальянской части эстафеты.

Выбор двух известных людей из мира футбола подчеркивает растущее влияние игры №1 на зимнюю Олимпиаду и привлекает дополнительное внимание к турниру, который стартует в феврале 2026 года.

Максим Лапченко
