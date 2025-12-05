ФОТО. Звезды футбола понесут олимпийский факел. Интересный выбор
Леманн и Ибрагимович становятся лицами олимпийской эстафеты-2026
Алиша Леманн и Златан Ибрагимович станут факелоносцами зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине д’Ампеццо.
В настоящее время олимпийский огонь продолжает свой путь по Греции.
После завершения греческого этапа он будет доставлен в Рим, где Леманн и Ибрагимович понесут факел в рамках итальянской части эстафеты.
Выбор двух известных людей из мира футбола подчеркивает растущее влияние игры №1 на зимнюю Олимпиаду и привлекает дополнительное внимание к турниру, который стартует в феврале 2026 года.
