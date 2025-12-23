ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле

Жена футболиста ковалевского «Колоса» Максима Третьякова – Елизавета Третьякова – поделилась новым постом в социальных сетях.

В Instagram она опубликовала серию фотографий с зимнего отдыха в Буковеле. На снимках пара проводит время вместе, наслаждаясь природой и праздничной атмосферой. На отдельных кадрах также присутствует их дочь.

В подписи Елизавета лаконично отметила, что семья ждет снега.

Пост собрал множество положительных реакций и комментариев от подписчиков.