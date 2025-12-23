Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
Другие новости
23 декабря 2025, 22:34 | Обновлено 23 декабря 2025, 22:37
1465
1

ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле

Семья Третьяковых выбрала отдых в Карпатах

23 декабря 2025, 22:34 | Обновлено 23 декабря 2025, 22:37
1465
1 Comments
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
Instagram. Елизавета и Максим Третьяковы

Жена футболиста ковалевского «Колоса» Максима ТретьяковаЕлизавета Третьякова – поделилась новым постом в социальных сетях.

В Instagram она опубликовала серию фотографий с зимнего отдыха в Буковеле. На снимках пара проводит время вместе, наслаждаясь природой и праздничной атмосферой. На отдельных кадрах также присутствует их дочь.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи Елизавета лаконично отметила, что семья ждет снега.

Пост собрал множество положительных реакций и комментариев от подписчиков.

По теме:
ФОТО. Итальянская журналистка сводит с ума фанатов своей красотой
ФОТО. Невеста футболиста Динамо показала идеальную фигуру в купальнике
ФОТО. Сестра Лионеля Месси попала в ДТП и отложила свадьбу
фото lifestyle Максим Третьяков Елизавета Третьякова Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Футбол | 22 декабря 2025, 23:29 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»

Легендарный украинский тренер высказался в отношении легионеров Карпат

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал заграницу
Футбол | 23 декабря 2025, 22:40 1
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал заграницу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал заграницу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23.12.2025, 08:20
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Футбол | 23.12.2025, 18:36
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка
Футбол | 23.12.2025, 00:36
Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка
Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
EGOS
погодка ахуєнчик, справжня зимова така, молодці що вибрались
Ответить
0
Популярные новости
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
22.12.2025, 03:02
Бокс
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем