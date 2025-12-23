ФОТО. Невеста футболиста Динамо показала идеальную фигуру в купальнике

Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка – Дарья Квиткова – опубликовала новую сторис в социальных сетях.

В Instagram Дарья поделилась черно-белым кадром с отдыха на островах. На фото она позирует на берегу океана, демонстрируя стройную фигуру, отличную физическую форму и чувственный образ.

Публикация сразу привлекла внимание подписчиков, которые отметили форму Дарьи и живописную локацию отдыха.

Поехал ли Владимир с Дарьей – пока неизвестно.