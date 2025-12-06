Тренер Кудровки объяснил домашнее поражение от Динамо

Тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 15-го тура УПЛ:

– Во-первых, сегодня день Вооруженных сил Украины – хочу поздравить их с праздником. Спасибо защитникам и защитницам за то, что они есть – прежде всего благодаря им мы имеем возможность играть в футбол, мы живы, наша страна держится. Пожалуй, на сегодняшний день это самая главная команда в стране, за которую мы болеем. Что касается самой игры. То, что мы ожидали, то, на чем я настаивал и говорил в интервью перед матчем – соперник будет действовать в первые минуты очень агрессивно, нам нужно справиться с этой агрессией, постараться перевести игру на их половину поля и не пропустить очень быстрый гол. Быстрый гол произошел, агрессия от «Динамо» была ожидаема, но мы где-то переходили в атаку за счет длинных передач. Где-то какие-то в 1-м тайме были у нас неплохие подходы, но не хватило где-то мастерства и удачи в последней передаче или добежать. С такими командами, как «Динамо» или «Шахтер», кроме концентрации и всего остального нужна и удача. Удачи нам где-то не хватило. В 1-м тайме мы проиграли по счету. За 2-й тайм благодарен ребятам, где-то перестроились, сделали замены, мы качественнее стали играть против мяча, неплохие какие-то атаки были, забили мяч. У нас был момент в конце встречи, уже когда натиск, последний штрафной. Тоже нам в концовке, пожалуй, больше удачи не хватило, чем мастерства.

– За счет чего пытались переломить ход матча в вашу пользу после перерыва?

– Мы в 1-м тайме делали очень много длинных передач, мы эти мячи не выигрывали, проигрывали подбор, а все, что мы пытались в 1-м играть между линиями – мы мяч доставляли, и ребята не сканировали пространство, больше играли назад, не брали на себя инициативу. Не знаю, возможно, были напуганы. Мы на это указали – что нужно положить мяч вниз, играть между линиями и пытаться давление уже создавать на соперника, где-то перешли на игру 1 в 1, высокий прессинг, нечего было терять. Что-то получилось, что-то не получилось. Давайте откровенно: мы все-таки играли с чемпионом нашей страны. Пусть команда и была в кризисе до нашей игры, но на сегодняшний день их мастерство выше нашего. По желанию мы не уступали, но мастерство вышло на первый план.