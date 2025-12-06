Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кудровки объяснил домашнее поражение от Динамо
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 23:41 | Обновлено 06 декабря 2025, 23:42
216
0

Тренер Кудровки объяснил домашнее поражение от Динамо

Василий Баранов считает, что все решило мастерство

06 декабря 2025, 23:41 | Обновлено 06 декабря 2025, 23:42
216
0
Тренер Кудровки объяснил домашнее поражение от Динамо
Василий Баранов

Тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 15-го тура УПЛ:

– Во-первых, сегодня день Вооруженных сил Украины – хочу поздравить их с праздником. Спасибо защитникам и защитницам за то, что они есть – прежде всего благодаря им мы имеем возможность играть в футбол, мы живы, наша страна держится. Пожалуй, на сегодняшний день это самая главная команда в стране, за которую мы болеем. Что касается самой игры. То, что мы ожидали, то, на чем я настаивал и говорил в интервью перед матчем – соперник будет действовать в первые минуты очень агрессивно, нам нужно справиться с этой агрессией, постараться перевести игру на их половину поля и не пропустить очень быстрый гол. Быстрый гол произошел, агрессия от «Динамо» была ожидаема, но мы где-то переходили в атаку за счет длинных передач. Где-то какие-то в 1-м тайме были у нас неплохие подходы, но не хватило где-то мастерства и удачи в последней передаче или добежать. С такими командами, как «Динамо» или «Шахтер», кроме концентрации и всего остального нужна и удача. Удачи нам где-то не хватило. В 1-м тайме мы проиграли по счету. За 2-й тайм благодарен ребятам, где-то перестроились, сделали замены, мы качественнее стали играть против мяча, неплохие какие-то атаки были, забили мяч. У нас был момент в конце встречи, уже когда натиск, последний штрафной. Тоже нам в концовке, пожалуй, больше удачи не хватило, чем мастерства.

– За счет чего пытались переломить ход матча в вашу пользу после перерыва?

– Мы в 1-м тайме делали очень много длинных передач, мы эти мячи не выигрывали, проигрывали подбор, а все, что мы пытались в 1-м играть между линиями – мы мяч доставляли, и ребята не сканировали пространство, больше играли назад, не брали на себя инициативу. Не знаю, возможно, были напуганы. Мы на это указали – что нужно положить мяч вниз, играть между линиями и пытаться давление уже создавать на соперника, где-то перешли на игру 1 в 1, высокий прессинг, нечего было терять. Что-то получилось, что-то не получилось. Давайте откровенно: мы все-таки играли с чемпионом нашей страны. Пусть команда и была в кризисе до нашей игры, но на сегодняшний день их мастерство выше нашего. По желанию мы не уступали, но мастерство вышло на первый план.

По теме:
Волошин рассказал, как отреагировал на украденный гол
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча
Василий Баранов пресс-конференция Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лидеров Динамо имеет серьезные проблемы. Дышать нормально не мог
Футбол | 06 декабря 2025, 23:50 0
Один из лидеров Динамо имеет серьезные проблемы. Дышать нормально не мог
Один из лидеров Динамо имеет серьезные проблемы. Дышать нормально не мог

У Владимира Бражко – перелом ребра

Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
Футбол | 06 декабря 2025, 21:59 10
Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает
Игрок Шахтера про поле: Для Динамо все хорошо, для нас – полив не работает

Крыськив недоволен газоном стадиона Колоса

Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Футбол | 06.12.2025, 07:47
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Бокс | 06.12.2025, 04:42
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 6
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 7
Футбол
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 7
Бокс
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 50
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 3
Водные виды
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
05.12.2025, 08:28 2
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем