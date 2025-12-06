В воскресенье, 7-го декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Встречаются две проблемные команды, которые суммарно в чемпионате не могут победить двенадцать матчей. Очевидно, в более позитивном контексте для коллектива Патрика ван Леувена, которая в прошлом туре и вовсе чуть не обыграла «Шахтер» (2:2). Но раньше у «Кривбасса» были куда большие шансы на борьбу за еврокубки, тогда как сейчас конкуренты не спят, поэтому криворожцы постепенно отдаются. Что же касается коллектива Кирилла Нестеренка, то зона вылета также не стоит на месте, поэтому «полиграфы» без стабильной добычи очков могут упустить многое.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.