  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Кривбасс
07.12.2025 13:00 – FT 3 : 0
Александрия
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ

Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
УПЛ

В воскресенье, 7 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» и «Александрия».

Игра проходит на стадионе «Горняк» в Кривом Роге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Кривбасс – Александрия – 3:0

Голи: Парако, 26, Твердохлеб, 54, Микитишин, 65

ГОЛ, 1:0! Карлос Парако, 26 мин.

ГОЛ, 2:0! Егор Твердохлеб, 54 мин.

ГОЛ, 3:0! Артур Микитишин, 65 мин.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс), асcист Андрусв Араухо.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс), асcист Ян Юрчец.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Парако (Кривбасс), асcист Артур Микитишин.
Не тревога. Сыграли 12 минут. Арбитр прервал матч Металлист 1925 – Верес
Кадровой революции не будет. Известны планы Колоса на межсезонье
Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия видео голов и обзор Артур Микитишин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
