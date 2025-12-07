Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ
В воскресенье, 7 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» и «Александрия».
Игра проходит на стадионе «Горняк» в Кривом Роге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря
Кривбасс – Александрия – 3:0
Голи: Парако, 26, Твердохлеб, 54, Микитишин, 65
ГОЛ, 1:0! Карлос Парако, 26 мин.
ГОЛ, 2:0! Егор Твердохлеб, 54 мин.
ГОЛ, 3:0! Артур Микитишин, 65 мин.
События матча
