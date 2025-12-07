В воскресенье, 7 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

Кривбасс

«Кривбасс», несмотря на прогнозы, после смены тренера не посыпался, а привычно для себя последних сезонов находится около вершины турнирной таблицы. Одно время подопечные ван Леувена ее возглавляли, но если полтора месяца не побеждать, то логично, что будет опускание вниз. Прямо сейчас «Кривбасс» седьмой, но в случае победы поднимется сразу на четвертое место, сдвинув «Колос», «Динамо» и «Зарю».

В предыдущем туре криворожская команда играла против «Шахтера», дважды вела в счете, однако все же не удержала преимуществ, пропустив на последних секундах добавленного времени.

Интересно, что пропустил эту игру прктически главная звезда команды Мендоза. Нормального объяснения о его отсутствии мы так и не услышали, будь то повреждение или что. Позволю себе предположение – не связано ли это с потенциальным трансфером в «Динамо» неназванного «одного из самых трендовых игроков УПЛ, не играющего ни за «Динамо», ни за «Шахтер»»? Мендоза под данное определение полностью подпадает, так что посмотрим.

Больше потерь или дисквалификаций и команды нет.

Александрия

В этом сезоне часто приходится писать анонсы игр трех клубов – «Динамо», «Зари» и «Александрии». И для каждой есть какие-то моменты, повторяющиеся из текста в текст. Для «Александрии» становится привычкой уже напоминать, что команда после прошлого «серебряного» сезона расклеилась, фактически была создана новая, которая уже в этом сезоне борется под руководством нового тренера за выживание.

И так себе борется, находясь на предпоследнем месте. Если не побеждать прямого конкурента, как в игре прошлого тура против «Руха», то о чем уж говорить?

Очевидно, что молва идет об отставке тренерского штаба Кирилла Нестеренко. Очевидно, что в случае отставки его заменит Владимир Шаран, недавно возглавивший «Александрию-2». Конечно, все это отрицают, но что еще должны говорить? Мы же себя глупыми не считаем и считаем очевидным тот факт, что на 99 процентов назначение Шарана, в свое время очень успешно тренировавшего клуб, только вопрос времени.

У команды проблемы с составом, Кирилл Ковалец не играет с первого тура из-за принципиальной позиции тренера, Ндика по непонятным причинам покинул клуб, Огарков травмирован, Кампуш травмирован, Беиратче только восстановился после повреждения, забивного форварда до сих пор нет. Поэтому в последних матчах мы увидели в составе таких персонажей, как Ухань и Голарт, о существовании которых если и слышали краем уха, то уже успели подзабыть.

История встреч

Всего сыграно 13 матчей между командами, небольшое преимущество в «Александрии» – пять побед против четырех поражений и четырех ничьих и двенадцать забитых мячей против одиннадцати.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго – Араухо, Задерака – Лин, Твердохлеб, Микитишин – Парако

«Александрия»: Долгий – Скорко, Беиратче, Боль, Ухань – Фернандо, Мишнев – Туати, Булеца, Цара – Кастильо

Прогноз на противостояние

Конечно, фаворитом игры является, несмотря на все нюансы, «Кривбасс», но будем ставить не на это, а на большое количество забитых мячей в матче.