Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный тренер поставил крест на звезде сборной Украины
Италия
28 декабря 2025, 14:10 |
1584
1

Легендарный тренер поставил крест на звезде сборной Украины

Диего Симеоне не видит Артема Довбика частью своих планов в Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» продолжает свои попытки продать украинского нападающего Артема Довбика, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 28-летний футболист был предложен мадридскому «Атлетико», но от трансфера отказался лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне – он не видит Довбика частью своей команды.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может перейти в «Бетис».

Рома Рим трансферы Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Джакомо Распадори Диего Симеоне
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Saar
За півсезону забити 2 голи.... Та його ніхто із топ-4 (Італія, Іспанія, Англія, Німеччина) не захоче!
Ответить
+2
