Легендарный тренер поставил крест на звезде сборной Украины
Диего Симеоне не видит Артема Довбика частью своих планов в Атлетико
Римская «Рома» продолжает свои попытки продать украинского нападающего Артема Довбика, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 28-летний футболист был предложен мадридскому «Атлетико», но от трансфера отказался лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне – он не видит Довбика частью своей команды.
В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик может перейти в «Бетис».
