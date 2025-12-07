Патрик ван ЛЕУВЕН – о разгроме в УПЛ: «Правильная агрессия с первых минут»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии». Подопечные Патрика на своем поле разгромили соперника со счетом 3:0.

– Патрик, поздравляем с победой. Как оцените сегодняшний матч?

– Думаю, мы хорошо начали. У нас была правильная агрессия с первых минут и желание реализовывать свои моменты. После игры я сказал команде, что мы могли забить еще несколько голов в первом тайме, если бы были более сосредоточенными и лучше использовали свои возможности. Во втором тайме также действовали хорошо, а в защите возникли лишь небольшие трудности, скорее из-за собственных ошибок, чем из-за действий соперника.

– Сегодня наши футболисты больше контролировали мяч, чем соперник. Вы довольны игрой команды?

– В целом, конечно, доволен. Мы выиграли 3:0 дома, забили три гола, и, как я уже говорил, хотелось бы, чтобы несколько моментов реализовали наши нападающие, а не полузащитники. Если вспомнить моменты Араухо во втором тайме, было бы неплохо, чтобы и он отметился.

– Так как сезон близится к завершению, можно сказать, что игроки полностью настроены на этот финальный отрезок?

– Да, мы сосредоточены. Все согласны, что в последние недели мы потеряли слишком много очков, чего не хотели, особенно учитывая, что имели достаточно возможностей этого избежать. Поэтому мы полностью сконцентрированы на последнем матче на следующей неделе.

– Результат матча с «Шахтером» добавил вашей команде уверенности, как вы считаете?

– Да, но мы были немного разочарованы тем, что потеряли очки. Так же как и в предыдущих играх против «Вереса» и «Полтавы». Но, действительно, у нас был очень хороший матч с «Шахтером», и это помогло команде готовиться к следующей игре в хорошем настроении.

– Какие ваши прогнозы на матч с «Колосом»?

– Я не даю прогнозов. Мы подготовимся к этому сопернику как следует.