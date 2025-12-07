Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН – о разгроме в УПЛ: «Правильная агрессия с первых минут»
Премьер-лига
Кривбасс
07.12.2025 13:00 – FT 3 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 19:44 | Обновлено 07 декабря 2025, 19:46
554
0

Патрик ван ЛЕУВЕН – о разгроме в УПЛ: «Правильная агрессия с первых минут»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал поединок с «Александрией»

07 декабря 2025, 19:44 | Обновлено 07 декабря 2025, 19:46
554
0
Патрик ван ЛЕУВЕН – о разгроме в УПЛ: «Правильная агрессия с первых минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии». Подопечные Патрика на своем поле разгромили соперника со счетом 3:0.

– Патрик, поздравляем с победой. Как оцените сегодняшний матч?

– Думаю, мы хорошо начали. У нас была правильная агрессия с первых минут и желание реализовывать свои моменты. После игры я сказал команде, что мы могли забить еще несколько голов в первом тайме, если бы были более сосредоточенными и лучше использовали свои возможности. Во втором тайме также действовали хорошо, а в защите возникли лишь небольшие трудности, скорее из-за собственных ошибок, чем из-за действий соперника.

– Сегодня наши футболисты больше контролировали мяч, чем соперник. Вы довольны игрой команды?

– В целом, конечно, доволен. Мы выиграли 3:0 дома, забили три гола, и, как я уже говорил, хотелось бы, чтобы несколько моментов реализовали наши нападающие, а не полузащитники. Если вспомнить моменты Араухо во втором тайме, было бы неплохо, чтобы и он отметился.

– Так как сезон близится к завершению, можно сказать, что игроки полностью настроены на этот финальный отрезок?

– Да, мы сосредоточены. Все согласны, что в последние недели мы потеряли слишком много очков, чего не хотели, особенно учитывая, что имели достаточно возможностей этого избежать. Поэтому мы полностью сконцентрированы на последнем матче на следующей неделе.

– Результат матча с «Шахтером» добавил вашей команде уверенности, как вы считаете?

– Да, но мы были немного разочарованы тем, что потеряли очки. Так же как и в предыдущих играх против «Вереса» и «Полтавы». Но, действительно, у нас был очень хороший матч с «Шахтером», и это помогло команде готовиться к следующей игре в хорошем настроении.

– Какие ваши прогнозы на матч с «Колосом»?

– Я не даю прогнозов. Мы подготовимся к этому сопернику как следует.

По теме:
У Полтавы возникли кадровые проблемы в защите
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
Матч с желто-красным оттенком. Рух во Львове обыграл Полесье
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия Патрик ван Леувен пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Футбол | 06 декабря 2025, 22:10 1
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом

Жан-Мишель Ларке поделился мыслями об украинском защитнике

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 9
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Андрей Николаевич – о Луке Модриче

Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Футбол | 06.12.2025, 23:46
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Авто/мото | 07.12.2025, 16:47
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Футбол | 07.12.2025, 17:38
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Металлист 1925 и Верес выступили с заявлениями после сорванного матча УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 32
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем