Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уверенно и качественно. Кривбасс не оставил шансов Александрии
Премьер-лига
Кривбасс
07.12.2025 13:00 – FT 3 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 14:57 | Обновлено 07 декабря 2025, 16:09
713
0

Уверенно и качественно. Кривбасс не оставил шансов Александрии

Команда Нестеренко рискует зимовать на последней строчке таблицы УПЛ

07 декабря 2025, 14:57 | Обновлено 07 декабря 2025, 16:09
713
0
Уверенно и качественно. Кривбасс не оставил шансов Александрии
ФК Кривбасс

Воскресная часть пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги, который знаменует собой наступление экватора национального первенства, начиналась с раннего матча в Кривом Роге, где на этот раз местный «Кривбасс» встречался с «Александрией». Особенностью этого противостояния было наличие неудачных серий результатов за плечами каждой из команд. И, бесспорно, подопечные Кирилла Нестеренка в этом плане выделялись более заметно на фоне коллектива Патрика ван Леувена, у которого среди последних достижений все же была ничья против донецкого «Шахтера», которая слишком сильно походила на упущенную победу для «красно-белых».

Также важным был контекст расположения обеих команд в турнирной таблице, и на самом деле именно этот фактор стал наиболее влиятельным на качество футбола в этой игре в исполнении обеих команд. Позиции «фаворит – андердог» были очевидны, потому что банально коллективы находились в разных полюсах и выполняли совершенно отличные друг от друга задачи. Понятно, что хозяева поля при этом больше держали мяч, поскольку стремились порадовать родных болельщиков на фоне немалого количества матчей без побед.

А «Александрия» просто позволяла это делать «Кривбассу», за что в итоге и поплатилась в середине первого тайма. Ухань провалился на правом фланге обороны во время дуэли на скорости против Микитышина, который зашел в штрафную и выполнил прострел на ближнюю для Парако. Ни ответа в исполнении гостей на этот эпизод, ни банального комбинационного футбола на чужой половине от команды Нестеренка после этого мы не увидели, тогда как подопечные ван Леувена продолжали контролировать ход событий.

В конце концов, свое дело довершил «Кривбасс» уже во втором тайме, когда все вопросы относительно определения победителя в этой паре исчезли уже к 66 минуте. Сначала Твердохлеб отличился очередным голом, завершив прострел Юрчеца с правого фланга в центре штрафной на 53 минуте, а затем Микитышин завершил просто безупречный матч в собственном исполнении ударом под дальнюю штангу с левого края чужих владений.

Ван Леувен даже дал возможность Артуру сорвать овацию с трибун стадиона «Горняк» довольно ранней заменой, как для игрока, который визуально даже не успел устать. «Александрия» при этом попыталась найти хотя бы мяч престижа в завершении игры, однако Маханьков помешал отличиться Хуссейну и Булеке в двух вполне приличных голевых моментах внутри собственной штрафной, поэтому, в отличие от дебютанта на противоположной стороне поля, у более опытного вратаря на счету остался «сухой» матч.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» примет ковалевский «Колос», а «Александрия» будет играть дома против «Кудровки».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Каменский – 6,0, Флорес – б/о, Мая – б/о, Мендоза – б/о, Я. Шевченко б/о.

«Александрия» (замены): Хуссейн – 6,5, Булеца – 6,5, Кулаков – 6,0, Прокопенко – б/о, Фернандо – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Кривбасс» – «Александрия» - 3:0

Голы: Парако, 25, Твердохлеб, 53, Микитишин, 66

Предупреждения: Шостак, 22, Фернандо, 86

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Вилвальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб (Мендоза, 85), Араухо, Задерака (Я. Шевченко, 90) – Микитишин (Каменский, 69), Парако (Флорес, 85), Лин (Мая, 85).

«Александрия»: Макаренко – Огарков (Прокопенко, 84), Боль, Кампуш, Ухань – Мишнев (Фернандо, 84), Ващенко, Шостак (Булеца, 60) – Цара, Кастильо, Жота (Хуссейн, 60).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ) – 15 (10) : 7 (2)
Угловые – 6:5
Оффсайды – 0:2

КРИВБАСС - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

По теме:
Не тревога. Сыграли 12 минут. Арбитр прервал матч Металлист 1925 – Верес
Кадровой революции не будет. Известны планы Колоса на межсезонье
Пономарев пояснил, почему ЛНЗ отстранил легионера от первой команды
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Лас-Вегасе. Двалишвили потерял титул чемпиона UFC
MMA | 07 декабря 2025, 09:07 4
Сенсация в Лас-Вегасе. Двалишвили потерял титул чемпиона UFC
Сенсация в Лас-Вегасе. Двалишвили потерял титул чемпиона UFC

Представитель Грузии потерпел поражении в противостоянии с российским претендентом Яном

Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Футбол | 07 декабря 2025, 15:26 0
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ

Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Футбол | 06.12.2025, 19:57
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Футбол | 06.12.2025, 16:59
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 30
Футбол
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 8
Биатлон
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем