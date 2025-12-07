Уверенно и качественно. Кривбасс не оставил шансов Александрии

Воскресная часть пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги, который знаменует собой наступление экватора национального первенства, начиналась с раннего матча в Кривом Роге, где на этот раз местный «Кривбасс» встречался с «Александрией». Особенностью этого противостояния было наличие неудачных серий результатов за плечами каждой из команд. И, бесспорно, подопечные Кирилла Нестеренка в этом плане выделялись более заметно на фоне коллектива Патрика ван Леувена, у которого среди последних достижений все же была ничья против донецкого «Шахтера», которая слишком сильно походила на упущенную победу для «красно-белых».

Также важным был контекст расположения обеих команд в турнирной таблице, и на самом деле именно этот фактор стал наиболее влиятельным на качество футбола в этой игре в исполнении обеих команд. Позиции «фаворит – андердог» были очевидны, потому что банально коллективы находились в разных полюсах и выполняли совершенно отличные друг от друга задачи. Понятно, что хозяева поля при этом больше держали мяч, поскольку стремились порадовать родных болельщиков на фоне немалого количества матчей без побед.

А «Александрия» просто позволяла это делать «Кривбассу», за что в итоге и поплатилась в середине первого тайма. Ухань провалился на правом фланге обороны во время дуэли на скорости против Микитышина, который зашел в штрафную и выполнил прострел на ближнюю для Парако. Ни ответа в исполнении гостей на этот эпизод, ни банального комбинационного футбола на чужой половине от команды Нестеренка после этого мы не увидели, тогда как подопечные ван Леувена продолжали контролировать ход событий.

В конце концов, свое дело довершил «Кривбасс» уже во втором тайме, когда все вопросы относительно определения победителя в этой паре исчезли уже к 66 минуте. Сначала Твердохлеб отличился очередным голом, завершив прострел Юрчеца с правого фланга в центре штрафной на 53 минуте, а затем Микитышин завершил просто безупречный матч в собственном исполнении ударом под дальнюю штангу с левого края чужих владений.

Ван Леувен даже дал возможность Артуру сорвать овацию с трибун стадиона «Горняк» довольно ранней заменой, как для игрока, который визуально даже не успел устать. «Александрия» при этом попыталась найти хотя бы мяч престижа в завершении игры, однако Маханьков помешал отличиться Хуссейну и Булеке в двух вполне приличных голевых моментах внутри собственной штрафной, поэтому, в отличие от дебютанта на противоположной стороне поля, у более опытного вратаря на счету остался «сухой» матч.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» примет ковалевский «Колос», а «Александрия» будет играть дома против «Кудровки».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Каменский – 6,0, Флорес – б/о, Мая – б/о, Мендоза – б/о, Я. Шевченко б/о.

«Александрия» (замены): Хуссейн – 6,5, Булеца – 6,5, Кулаков – 6,0, Прокопенко – б/о, Фернандо – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Кривбасс» – «Александрия» - 3:0

Голы: Парако, 25, Твердохлеб, 53, Микитишин, 66

Предупреждения: Шостак, 22, Фернандо, 86

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Вилвальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб (Мендоза, 85), Араухо, Задерака (Я. Шевченко, 90) – Микитишин (Каменский, 69), Парако (Флорес, 85), Лин (Мая, 85).

«Александрия»: Макаренко – Огарков (Прокопенко, 84), Боль, Кампуш, Ухань – Мишнев (Фернандо, 84), Ващенко, Шостак (Булеца, 60) – Цара, Кастильо, Жота (Хуссейн, 60).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ) – 15 (10) : 7 (2)

Угловые – 6:5

Оффсайды – 0:2

Температура: 21°C