На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
Украинца хотят купить «Бешикташ» и «Фенербахче»
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб уже во время зимнего трансферного периода.
По информации Class Haber в X, стамбульский «Бешикташ» планирует провести переговоры с руководством римлян во время зимней паузы, чтобы обсудить возможный переход 28-летнего нападающего. Инициатором трансфера выступает главный тренер команды Серген Ялчин, который лично заинтересован в Довбике.
Кроме того, интерес к украинцу проявляет и другой клуб из Стамбула — «Фенербахче». Артем находится в шорт-листе наставника команды Доменико Тедеско.
Отмечается, что футболист не против сменить обстановку и открыт к трансферу.
