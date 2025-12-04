Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
Италия
04 декабря 2025, 22:22
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение

Украинца хотят купить «Бешикташ» и «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб уже во время зимнего трансферного периода.

По информации Class Haber в X, стамбульский «Бешикташ» планирует провести переговоры с руководством римлян во время зимней паузы, чтобы обсудить возможный переход 28-летнего нападающего. Инициатором трансфера выступает главный тренер команды Серген Ялчин, который лично заинтересован в Довбике.

Кроме того, интерес к украинцу проявляет и другой клуб из Стамбула — «Фенербахче». Артем находится в шорт-листе наставника команды Доменико Тедеско.

Отмечается, что футболист не против сменить обстановку и открыт к трансферу.

Рома Рим Бешикташ трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Фенербахче
Дмитрий Олийченко Источник
