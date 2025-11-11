Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 ноября 2025, 23:42
Источник: один из лидеров сборной Украины может вскоре оказаться в Милане

Итальянцы хотят подписать Довбика

Источник: один из лидеров сборной Украины может вскоре оказаться в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Милан» продолжает рассматривать вариант с трансфером нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика.

По информации Игоря Цыганыка, итальянский клуб сохраняет интерес к форварду, который остается в списке потенциальных целей на ближайшие трансферные окна. Отмечается, что украинец является одним из главных трансферных приоритетов «россонери».

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Милан Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
