Саудовская Аравия27 декабря 2025, 17:38
ВИДЕО. Замкнул дальнюю штангу. Роналду отличился 955 голом в карьере
Криштиану прошил ворота клуба «Аль-Ахдуд»
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду забил 955-й гол в своей карьере.
Нападающий вышел в стартовом составе «Аль-Насра» и уже в первом тайме отметился забитым мячом.
На 31-й минуте Роналду удачно замкнул дальний удар и открыл счет в матче против клуба «Аль-Ахдуд».
