Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Замкнул дальнюю штангу. Роналду отличился 955 голом в карьере
Саудовская Аравия
27 декабря 2025, 17:38
ВИДЕО. Замкнул дальнюю штангу. Роналду отличился 955 голом в карьере

Криштиану прошил ворота клуба «Аль-Ахдуд»

27 декабря 2025, 17:38
ВИДЕО. Замкнул дальнюю штангу. Роналду отличился 955 голом в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду забил 955-й гол в своей карьере.

Нападающий вышел в стартовом составе «Аль-Насра» и уже в первом тайме отметился забитым мячом.

На 31-й минуте Роналду удачно замкнул дальний удар и открыл счет в матче против клуба «Аль-Ахдуд».

ВИДЕО. Замкнул дальнюю штангу. Роналду отличился 955 голом в карьере

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд
