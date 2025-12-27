Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду забил 955-й гол в своей карьере.

Нападающий вышел в стартовом составе «Аль-Насра» и уже в первом тайме отметился забитым мячом.

На 31-й минуте Роналду удачно замкнул дальний удар и открыл счет в матче против клуба «Аль-Ахдуд».

ВИДЕО. Замкнул дальнюю штангу. Роналду отличился 955 голом в карьере