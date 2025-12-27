ФОТО. Златан сделал себе роскошный подарок на день рождения

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович сделал себе роскошный подарок на 44-й день рождения, приобретя эксклюзивный гиперкар Ferrari F80 и продолжив традицию ежегодных покупок автомобилей бренда.

Ferrari F80 стал официальным преемником LaFerrari. Модель оснащена гибридной установкой с 3,0-литровым битурбированным V6 и электромоторами общей мощностью около 1200 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,15 секунды, а максимальная скорость достигает примерно 350 км/ч.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Всего Ferrari выпустит 799 экземпляров F80, а стоимость модели оценивается примерно в 4 миллиона евро. Ранее Ибрагимович был замечен в дизайн-студии Ferrari с главным дизайнером Флавио Манцони, что подчеркивает его тесные связи с брендом.

Коллекция Златана уже включает такие редкие модели, как Monza SP2, Daytona SP3, SF90 Stradale и 812 Competizione A, а новая покупка лишь усиливает его статус одного из самых известных коллекционеров Ferrari в мире.