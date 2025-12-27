Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 декабря 2025, 17:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 17:55
ФОТО. Златан сделал себе роскошный подарок на день рождения

Ибрагимович пополнил коллекцию одним из самых эксклюзивных Ferrari

Instagram. Ferrari Златана Ибрагимовича

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович сделал себе роскошный подарок на 44-й день рождения, приобретя эксклюзивный гиперкар Ferrari F80 и продолжив традицию ежегодных покупок автомобилей бренда.

Ferrari F80 стал официальным преемником LaFerrari. Модель оснащена гибридной установкой с 3,0-литровым битурбированным V6 и электромоторами общей мощностью около 1200 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,15 секунды, а максимальная скорость достигает примерно 350 км/ч.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Всего Ferrari выпустит 799 экземпляров F80, а стоимость модели оценивается примерно в 4 миллиона евро. Ранее Ибрагимович был замечен в дизайн-студии Ferrari с главным дизайнером Флавио Манцони, что подчеркивает его тесные связи с брендом.

Коллекция Златана уже включает такие редкие модели, как Monza SP2, Daytona SP3, SF90 Stradale и 812 Competizione A, а новая покупка лишь усиливает его статус одного из самых известных коллекционеров Ferrari в мире.

фото Златан Ибрагимович lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
cаша зардунов
У них деньги куры не клюют, а у нас на водку не хватает
