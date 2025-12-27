ФОТО. У Ламина Ямаля дома стоит необычная статуэтка: что она значит

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о необычном предмете в своем доме – фигурке каганера с его собственным изображением. Речь идет о традиционной каталонской рождественской статуэтке, изображающей человека, присевшего в характерной позе. Об этом 18-летний футболист рассказал в первом видео на своем личном YouTube-канале.

Ямаль показал фигурку во время экскурсии по дому, из которого он сейчас съезжает после покупки бывшего особняка Жерара Пике. По словам игрока, каганер – любимая вещь его трехлетнего брата Кейне. Фигурка стоит на полке в гостиной рядом с телевизором – прямо под трофеем Кубка Испании, выигранным в прошлом сезоне.

Для жителей Каталонии каганер – не шутка, а важный элемент рождественской культуры. Считается, что отсутствие этой фигурки в доме может принести неудачу, а сам образ символизирует юмор, радость и связь божественного с земным. Традиционно каганера прячут в рождественском вертепе, а гости должны его найти.

С 1990-х годов в Каталонии стали популярны каганеры в образе известных личностей. На рождественских ярмарках Барселоны можно найти фигурки с игроками «Барсы». По словам совладельца компании Caganer Марка Алоса, особенно хорошо такие модели продавались в эпоху Роналдиньо и Лионеля Месси. Сейчас в коллекции есть каганеры Ямаля, Педри, Фермина Лопеса, Пау Кубарси, а также главного тренера Ханси Флика.

Сам Ямаль, в отличие от некоторых футболистов прошлого, воспринял эту традицию спокойно. В Каталонии считается честью стать частью подобной коллекции, а не поводом для обиды.