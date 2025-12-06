Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера

С 5 по 8 декабря проходит 14-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матч, три поединка состоялись в субботу, три пройдут в воскресенье, одна игра вынесена на понедельник.

Сенсационным лидером по итогам первого круга стал черкасский ЛНЗ (32 очка) после победы над Оболонью (3:0).

Донецкий Шахтер потерял лидерство (32 очко) после ничьей в игре с Колосом (0:0).

Киевское Динамо под руководством Игорю Костюка прервало черную серию из 4 поражений подряд, обыграв Кудровку (2:1) и занимает 5-ю позицию (23 очка).

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 31), Полесье (27), Колос (24), Динамо, Заря (по 23), Кривбасс (22), Металлист 1925 (21).

В опасной зоне – Рух (13), Эпицентр (11), Александрия (10), Полтава (9). Два команды покинут УПЛ, еще два будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

14-й тур. 28 ноября – 1 декабря

05.12. 18:00. Зоря – Карпаты – 1:0

– Карпаты – 1:0 06.12. 13:00. ЛНЗ Черкасы – Оболонь – 3:0

– Оболонь – 3:0 06.12. 15:30. Колос – Шахтер – 0:0

06.12. 18:00. Кудровка – Динамо Киев – 1:2

– 1:2 07.12. 13:00. Кривбасс – Александрия

07.12. 15:30. Металлист 1925 – Верес

07.12. 18:00. Рух – Полесье

08.12. 15:30. Полтава – Эпицентр

Турнирная таблица УПЛ