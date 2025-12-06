Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ
С 5 по 8 декабря проходит 14-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу был сыгран один матч, три поединка состоялись в субботу, три пройдут в воскресенье, одна игра вынесена на понедельник.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сенсационным лидером по итогам первого круга стал черкасский ЛНЗ (32 очка) после победы над Оболонью (3:0).
Донецкий Шахтер потерял лидерство (32 очко) после ничьей в игре с Колосом (0:0).
Киевское Динамо под руководством Игорю Костюка прервало черную серию из 4 поражений подряд, обыграв Кудровку (2:1) и занимает 5-ю позицию (23 очка).
Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 31), Полесье (27), Колос (24), Динамо, Заря (по 23), Кривбасс (22), Металлист 1925 (21).
В опасной зоне – Рух (13), Эпицентр (11), Александрия (10), Полтава (9). Два команды покинут УПЛ, еще два будут играть в переходном плей-офф.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига
14-й тур. 28 ноября – 1 декабря
- 05.12. 18:00. Зоря – Карпаты – 1:0
- 06.12. 13:00. ЛНЗ Черкасы – Оболонь – 3:0
- 06.12. 15:30. Колос – Шахтер – 0:0
- 06.12. 18:00. Кудровка – Динамо Киев – 1:2
- 07.12. 13:00. Кривбасс – Александрия
- 07.12. 15:30. Металлист 1925 – Верес
- 07.12. 18:00. Рух – Полесье
- 08.12. 15:30. Полтава – Эпицентр
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|15
|10
|2
|3
|18 - 8
|13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов
|32
|2
|Шахтер Донецк
|15
|9
|5
|1
|37 - 12
|14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|32
|3
|Полесье
|14
|8
|3
|3
|23 - 8
|07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье
|27
|4
|Колос Ковалевка
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия
|24
|5
|Динамо Киев
|15
|6
|5
|4
|32 - 21
|14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|23
|6
|Заря
|15
|6
|5
|4
|19 - 16
|13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов
|23
|7
|Кривбасс
|14
|6
|4
|4
|24 - 23
|07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс
|22
|8
|Металлист 1925
|14
|5
|6
|3
|15 - 11
|07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|21
|9
|Карпаты Львов
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов
|19
|10
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря
|18
|11
|Оболонь
|15
|4
|5
|6
|11 - 24
|12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь
|17
|12
|Кудровка
|15
|4
|2
|9
|18 - 29
|12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь
|14
|13
|Рух Львов
|14
|4
|1
|9
|12 - 22
|07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов
|13
|14
|Эпицентр
|14
|3
|2
|9
|15 - 22
|08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр
|11
|15
|Александрия
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр
|10
|16
|Полтава
|14
|2
|3
|9
|13 - 33
|08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка
|9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беттони пробыл неделю на базе киевлян
Первая победа Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера
таблицю! Це в нас виріс рівень клубів,
чі впав рівень деяких ?
Вони були кращі як в особистій зустрічі, так і в матчах з командами топ-8. З яких ми обіграли лише 2/7 (ДК і Зорю), а ЛНЗ - аж 5/7 (і ДК, і М25, ПЖ, КК, ШД). Це справді фантастично.
но уже вполне очевидно, что тренер он никакой.