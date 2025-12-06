Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
Премьер-лига
ЛНЗ
06.12.2025 13:00 – FT 3 : 0
Оболонь
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 15:04 | Обновлено 06 декабря 2025, 15:37
1781
7

Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь

«Фиолетовые» временно возглавили турнирную таблицу УПЛ

06 декабря 2025, 15:04 | Обновлено 06 декабря 2025, 15:37
1781
7 Comments
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
ФК Оболонь

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

ЛНЗ – «Оболонь» - 3:0

Голы: Кузык, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84

Предупреждения: Ноникашвили, 79, Горін, 81 – Дубко, 43, Шевченко, 74, Слободян, 86

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин (Дайко, 90), Г. Пасич (Путря, 90) – Пастух, Рябов, Ноникашвили (Авагимян, 86) – Кузык (Беннетт, 90), Проспер (Кравчук, 86), Яшари

«Оболонь»: Федоривский – Шевченко (Черненко, 76), Дубко, Курко (Суханов, 89), Приймак, Ильин (Е. Пасич, 89) – Прокопенко, Чех, Мединский (Теслюк, 61) – Устименко (Нестеренко, 89), Слободян

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 11 (5) – 6 (2)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 1 – 0

ЛНЗ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вражаюче!🟣 Тепер же нам потрібна лише перемога з колосками!
+1
Singularis
Какой то заменитель СК Днепр-1 нарисовлся
+1
8number
Поздоровляю насіннєвий з першим місцем 🥳  
0
Frank Piter
Проспер Оба либо забивает, либо ассистирует как в двух последних матчах. Скорость отличная для УПЛ. Думаю, это будет отличный игрок для ШД с возможной успешной перепродажей в более сильный чемпионат.
0
Олег Мандрівник
5 у площину та 3 голи. Гарна реалізація 🤔
0
Gargantua
ну как и ожидалось. ЛНЗ не мог создать ничего пока Оболонь не забила сама себе. 
а вот когда Оболонь раскрылась и дала зоны, там уже Проспер показал себя во всей красе.
-1
