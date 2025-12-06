Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
«Фиолетовые» временно возглавили турнирную таблицу УПЛ
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 15-й тур.
ЛНЗ – «Оболонь» - 3:0
Голы: Кузык, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84
Предупреждения: Ноникашвили, 79, Горін, 81 – Дубко, 43, Шевченко, 74, Слободян, 86
ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин (Дайко, 90), Г. Пасич (Путря, 90) – Пастух, Рябов, Ноникашвили (Авагимян, 86) – Кузык (Беннетт, 90), Проспер (Кравчук, 86), Яшари
«Оболонь»: Федоривский – Шевченко (Черненко, 76), Дубко, Курко (Суханов, 89), Приймак, Ильин (Е. Пасич, 89) – Прокопенко, Чех, Мединский (Теслюк, 61) – Устименко (Нестеренко, 89), Слободян
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)
Удары (в створ): 11 (5) – 6 (2)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 0
а вот когда Оболонь раскрылась и дала зоны, там уже Проспер показал себя во всей красе.