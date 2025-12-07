Виталий ПОНОМАРЕВ: «Глобально цели ЛНЗ не поменялись»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы своей команды над Оболонью (3:0) в матче 15 тура Украинской Премьер-лиги.

– Вроде бы легкая, уверенная победа. Насколько это соответствует действительности, что сегодня было легко?

– На табло она легкая, но игра сложная была на самом деле, 1-й тайм мы снова не лучший сыграли, в перерыве внесли коррективы – и 2-й тайм уже лучше был. По результату она вроде бы уверена – по игре она не была столь уверенной.

– 1-ое место в турнирной таблице – какие эмоции от этого? Можно ли вообще вам поверить перед стартом чемпионата, что будет в конце года такая ситуация?

– Эмоции, конечно, положительные, потому что каждую игру хочется выигрывать, хочется быть как можно выше в таблице. Еще раз говорю: я спасибо ребятам, спасибо команде за отношение в течение этих 4-5 месяцев, потому что мы проделали очень большую работу – и эта работа дает такое вознаграждение ребятам в виде результата.

Поэтому я очень им за это спасибо, но нужно не останавливаться, нужно дальше работать, потому что чемпионат длинный и нужно его на дистанции максимально стабильно сыграть. Только в конце чемпионата мы увидим, какое место мы возьмем.

– Задачи перед командой, которые вы ставите, в частности, перед самим собой, по состоянию на сегодняшний день поменялись по сравнению с тем, что было перед 1-м туром?

– Глобально они не поменялись, но, конечно, учитывая то, какое мы сегодня место занимаем, как команда сейчас играет и в чемпионате, и в Кубке Украины, конечно, хочется ставить максимальные цели.

Задача не поменялась – мы должны выигрывать в каждом матче, должны построить конкурентоспособную команду, которая будет конкурировать с любым соперником, и тогда ставить какие-либо цели. Но если это получится сейчас, никто от этого отказываться не будет. Конечно, мы будем только довольны.

– Вокруг вашей команды начинают ходить трансферные слухи – касаются они, в частности, Проспера Оба. Безотносительно того, перейдет ли он или не перейдет – понятно, что он тоже читает эти новости, наверное. Как, по-вашему, это влияет на футболиста? Вы переживаете, что это может каким-то образом влиять на его игру?

– Насколько я знаю, на многих футболистов такие моменты влияют, но он очень профессионально относится к своим обязанностям, каждую игру мотивирован играть. Даже в сегодняшней игре, когда его меняли, он не хотел меняться, после игры сказал, что хотел доиграть, хотел забить гол.

Я его могу только поблагодарить, потому что только если ты профессионально относишься к своим обязанностям, ты можешь чего-то добиваться в спорте.

– Какие трансферные процессы уже идут?

– Многие журналисты пишут разные слухи. Конечно, мы проводим определенные переговоры с футболистами, и есть много футболистов, кого бы мы хотели увидеть у себя в клубе.

Но на сегодняшний день вообще нет никакой определенности ни по одному футболисту, поэтому пока не о чем говорить. Уже поближе к сборам мы будем знать, какие новые футболисты будут, какие уйдут из команды.

– Рассчитываете ли вы на Соареша?

– Ни один футболист не может быть выше команды, выше коллектива. Это внутренняя кухня команды, но любой футболист, по крайней мере, при нашем тренерском штабе, который будет работать в ЛНЗ, будет работать на команду, уважать команду, уважать футболистов, играющих в основном составе, запасных футболистов. Ни один футболист не будет играть здесь, если он не будет с уважением относиться к команде, – сказал Пономарев.