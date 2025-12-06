Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ
06.12.2025 13:00 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
ЛНЗ – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 15-го тура Украинской Премьер-лиги

ЛНЗ – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Оболонью». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона "Черкассы Арена", игра начнется в 13:00.

Черкасский клуб, несмотря на не столь большое количество забитых мячей, научился выжимать максимум из минимума моментов, да и еще при этом надежно играть в обороне. Благодаря этому ЛНЗ поднялся на вторую строчку, не давая «Шахтеру» оторваться от себя. «Оболонь» тем временем после неудачных результатов с «Полесьем» и «Шахтером» смогла отобрать очки у «Колоса», и теперь едет в Черкассы, где попытается огорчить команду Виталия Пономарева, тем более что прошедшая игра против ЛНЗ на выезде завершилась для «пивоваров» тремя очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
