  ЛНЗ – Оболонь – 3:0. Как Пономарев и Ко разгромили пивоваров. Видео голов
Премьер-лига
ЛНЗ
06.12.2025 13:00 – FT 3 : 0
Оболонь
Украина. Премьер лига
ЛНЗ – Оболонь – 3:0. Как Пономарев и Ко разгромили пивоваров. Видео голов

Кузык, Ноникашвили и Яшари помогли черкасской команде одолеть соперника в матче 15-го тура

ЛНЗ – Оболонь

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который проходит в субботу, 6 декабря, встретились черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь». Подопечные Виталия Пономарева разгромили соперника со счетом 3:0.

Счет открыл защитник черкасской команды Денис Кузык, который забил один из самых курьезных голов сезона, когда пытался сделать навес, однако мяч залетел за спину голкипера «пивоваров».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во второй половине игры ЛНЗ увеличил преимущество после точного удара Ноникашвили, а затем точку в противостоянии поставил Мухаррем Яшари.

Нигериец Оба легко убежал от защитников соперника и сделал результативную передачу на косовского игрока, который без проблем переправил мяч в ворота.

Подопечные Виталия Пономарева набрали 32 балла и вышли на первое место, однако главный конкурент – «Шахтер» – не сыграл свой матч 15-го тура. «Оболонь» разместилась на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур. 6 декабря

ЛНЗ – Оболонь – 3:0

Голы: Кузык, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Кузык, 37

ГОЛ, 2:0! Ноникашвили, 77

ГОЛ, 3:0! Яшари, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (ЛНЗ).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Шота Ноникашвили (ЛНЗ).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (ЛНЗ).
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев ЛНЗ - Оболонь видео голов и обзор Шота Ноникашвили Денис Кузык Мухаррем Яшари Виталий Пономарев Проспер Оба
Николай Тытюк
