В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который проходит в субботу, 6 декабря, встретились черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь». Подопечные Виталия Пономарева разгромили соперника со счетом 3:0.

Счет открыл защитник черкасской команды Денис Кузык, который забил один из самых курьезных голов сезона, когда пытался сделать навес, однако мяч залетел за спину голкипера «пивоваров».

Во второй половине игры ЛНЗ увеличил преимущество после точного удара Ноникашвили, а затем точку в противостоянии поставил Мухаррем Яшари.

Нигериец Оба легко убежал от защитников соперника и сделал результативную передачу на косовского игрока, который без проблем переправил мяч в ворота.

Подопечные Виталия Пономарева набрали 32 балла и вышли на первое место, однако главный конкурент – «Шахтер» – не сыграл свой матч 15-го тура. «Оболонь» разместилась на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур. 6 декабря

ЛНЗ – Оболонь – 3:0

Голы: Кузык, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Кузык, 37

ГОЛ, 2:0! Ноникашвили, 77

ГОЛ, 3:0! Яшари, 84