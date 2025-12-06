Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ
06.12.2025 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
130
1

ЛНЗ – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Даже в случае поражения черкасская команда не выпадет из тройки лидеров

Коллаж Sport.ua

В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЛНЗ

ЛНЗ сенсационно занимает второе место, отставая от лидера «Шахтера» на два очка и на столько же опережая третье «Полесье». Учитывая нестабильную игру «горняков», вполне реальна перспектива по итогам первого круга подняться и выше, правда, и «Полесье» не спит, поэтому можно и упасть на ступеньку вниз, если проиграть «Оболони».

Но проиграть будет сложно, поскольку защита ЛНЗ является лучшей в чемпионате, пропустив только восемь голов. Правда, атака подводит, как это часто бывает, при хорошей защите нападение отстает, в среднем забивая один гол за игру. Но этого хватает для побед, которые часто происходят со счетом 1:0.

Так произошло, например, прошедшего тура в игре против «Кудровки». Тогда забил центрфорвард Ассинор с передачти главной звезды команды Проспера Оба. Нападающий успел заработать желтую карточку и не сыграет против «Оболони» из-за дисквалификации. А Проспер, забивший половину голов ЛНЗ, является одним из трех лучших бомбардиров чемпионата и, скорее всего, перейдет зимой в «Шахтер». Менеджмент ЛНЗ говорит, что найдет игроков на его место не хуже, но как оно будет, неизвестно.

Не сыграет травмированный уже давно Роман Дидык, также был отправлен в дубль Эйнел Соареш из-за проблем с дисциплиной. Вовремя восстановился Драмбаев, который закрывает позицию левого защитника и дает возможность Кузыку подняться выше по флангу.

Оболонь

Перед стартом сезона «пивоварам» прогнозировали борьбу за выживание. Но «Оболонь», несмотря на уход главного тренера, пока явно не проваливается и опережает даже зону переходных матчей, одним словом, играет на своем уровне.

Правда, в последнее время команда притормозила, забив только в одном матче из последних пяти, когда победила «Эпицентр». За этот период, кроме этой виктории, очками удалось разжиться только в крайнем матче с «Колосом», который закончился без голов. Другие матчи «Оболонь» проиграла, особенно ощутимыми стали поражения 0:6 от «Шахтера» и 0:4 от «Полесья».

Травмированный голкипер Марченко, которого подменяет опытный Федоривский. Зато вернулись отсидевший дисквалификацию Суханов и Ильин, который не имел права играть против «Колоса» по условиям договоренности между клубами.

История встреч

Шесть матчей провели между собой команды, преимущество сейчас на стороне «Оболони», которая трижды выиграла, дважды сыграла вничью и раз проиграла. Разница мячей – 3:3.

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев – Рябов, Пастух – Проспер Оба, Яшари, Кузык – Кравчук

«Оболонь»: Федоривский – Ильин, Курко, Дубко, Приймак, Шевченко – Чех, Черненко, Слободян – Суханов, Устименко

Прогноз на противостояние

Если ничего экстраординарного не произойдет, то ЛНЗ должно уверенно побеждать и продолжать удерживать свое текущее место в таблице.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.52 для ЛНЗ и 9.40 для «Оболони».

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ
6 декабря 2025 -
13:00
Оболонь
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
⚒️Шахтарівцям тут логічно підтримати Оболонь!🍺🟢⚪ Що ми і зробимо, принаймні я буду вболівати за пивоварів і куплю Живчика до матчу!😊
