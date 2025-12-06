СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

В субботу, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Астон Вилла – Арсенал

4.46 – 3.65 – 1.94

15:30 Колос – Шахтер

5.90 – 4.18 – 1.60

18:00 Кудровка – Динамо

11.00 – 6.30 – 1.28

19:30 Бетис – Барселона

3.32 – 3.35 – 2.41

21:30 Интер Майами – Ванкувер

1.81 – 4.22 – 4.14

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.