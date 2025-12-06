СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Астон Вилла – Арсенал
15:30 Колос – Шахтер
18:00 Кудровка – Динамо
19:30 Бетис – Барселона
21:30 Интер Майами – Ванкувер
