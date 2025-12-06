Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
06 декабря 2025, 07:47
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Астон Вилла – Арсенал

Ggbet 4.46 – 3.65 – 1.94

15:30 Колос – Шахтер

Ggbet 5.90 – 4.18 – 1.60

18:00 Кудровка – Динамо

Ggbet 11.00 – 6.30 – 1.28

19:30 Бетис – Барселона

Ggbet 3.32 – 3.35 – 2.41

21:30 Интер Майами – Ванкувер

Ggbet 1.81 – 4.22 – 4.14

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
