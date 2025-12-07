Игрок Атлетико вошел в элитный клуб гвардейцев Ла Лиги
Теперь в истории чемпионата Испании есть 7 игроков, сыгравших с одной командой 500+ матчей
Коке сыграл 500-й матч в составе мадридского Атлетико в Ла Лиге.
Произошло это в выездной игре 15-го тура против Атлетика.
Испанец стал лишь 7-м футболистом в истории чемпионата Испании, сыгравшим такое количество матчей с одной командой.
Рекорд Ла Лиги сейчас держит легендарный Рауль, сыгравший 550 поединков в составе Реала.
Игроки с 500+ матчами за один клуб в Ла Лиге
- 550 – Рауль (Реал)
- 523 – Маноло Санчис (Реал)
- 520 – Лионель Месси (Барселона)
- 516 – Хесус Навас (Севилья)
- 510 – Икер Касильяс (Реал)
- 505 – Хави (Барселона)
- 500 – Коке (Атлетико)
