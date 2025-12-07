Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Атлетико вошел в элитный клуб гвардейцев Ла Лиги
Испания
07 декабря 2025, 00:08 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:09
Теперь в истории чемпионата Испании есть 7 игроков, сыгравших с одной командой 500+ матчей

Игрок Атлетико вошел в элитный клуб гвардейцев Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Коке сыграл 500-й матч в составе мадридского Атлетико в Ла Лиге.

Произошло это в выездной игре 15-го тура против Атлетика.

Испанец стал лишь 7-м футболистом в истории чемпионата Испании, сыгравшим такое количество матчей с одной командой.

Рекорд Ла Лиги сейчас держит легендарный Рауль, сыгравший 550 поединков в составе Реала.

Игроки с 500+ матчами за один клуб в Ла Лиге

  • 550 – Рауль (Реал)
  • 523 – Маноло Санчис (Реал)
  • 520 – Лионель Месси (Барселона)
  • 516 – Хесус Навас (Севилья)
  • 510 – Икер Касильяс (Реал)
  • 505 – Хави (Барселона)
  • 500 – Коке (Атлетико)
Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик - Атлетико статистика Коке (Хорхе Меродио)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
