Игрок Атлетико вошел в элитный клуб гвардейцев Ла Лиги

Коке сыграл 500-й матч в составе мадридского Атлетико в Ла Лиге.

Произошло это в выездной игре 15-го тура против Атлетика.

Испанец стал лишь 7-м футболистом в истории чемпионата Испании, сыгравшим такое количество матчей с одной командой.

Рекорд Ла Лиги сейчас держит легендарный Рауль, сыгравший 550 поединков в составе Реала.

Игроки с 500+ матчами за один клуб в Ла Лиге

550 – Рауль (Реал)

523 – Маноло Санчис (Реал)

520 – Лионель Месси (Барселона)

516 – Хесус Навас (Севилья)

510 – Икер Касильяс (Реал)

505 – Хави (Барселона)

500 – Коке (Атлетико)