Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 16:09 |
886
0

Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 декабря проходит матч 15-го Украинской Премьер-лиги

06 декабря 2025, 16:09 |
886
0
Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

6 декабря в 15:30 начался поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный арбитр – Максим Козыряцкий.

Перед матчем «Шахтер» находился на первой позиции (31 балл), «Колос» был четвертым (23 пункта).

Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря

«Колос» – «Шахтер» – 0:0 (обновляется)

По теме:
Костюк удивил стартовым составом Динамо на игру с Кудровкой
ВИДЕО. Как украинец Богдан Будко забил гол и сделал ассист в Нидерландах
Кудровка – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06 декабря 2025, 00:02 0
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя

Гарсия считает, что Александр одержит победу

Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Футбол | 06 декабря 2025, 14:50 0
Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»

Сольбаккен недоволен

Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Футбол | 06.12.2025, 08:35
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Футбол | 05.12.2025, 15:30
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 13:00
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45
Авто/мото
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 6
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 5
Футбол
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем