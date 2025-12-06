Украина. Премьер лига06 декабря 2025, 16:09 |
886
0
Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
6 декабря проходит матч 15-го Украинской Премьер-лиги
6 декабря в 15:30 начался поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.
Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный арбитр – Максим Козыряцкий.
Перед матчем «Шахтер» находился на первой позиции (31 балл), «Колос» был четвертым (23 пункта).
Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря
«Колос» – «Шахтер» – 0:0 (обновляется)
