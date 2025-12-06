6 декабря в 15:30 начался поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный арбитр – Максим Козыряцкий.

Перед матчем «Шахтер» находился на первой позиции (31 балл), «Колос» был четвертым (23 пункта).

Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря

«Колос» – «Шахтер» – 0:0 (обновляется)