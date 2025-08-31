Потенциальный соперник Алькараса: определен первый четвертьфиналист US Open
Иржи Легечка одолел Адриана Маннарино в матче четвертого раунда мейджора в Нью-Йорке
Чешский теннисист Иржи Легечка (АТР 21) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде чех в четырех сетах переиграл представителя Франции Адриана Маннарино (АТР 77) за 3 часа и 16 минут.
US Open 2025. 1/8 финала
Адриан Маннарино (Франция) – Иржи Легечка (Чехия) [20] – 6:7 (4:7), 4:6, 6:2, 2:6
Это была первая встреча соперников.
Следующим оппонентом Иржи будет победитель противостояния Артур Риндеркнех – Карлос Алькарас. Помимо Маннарино, Легечка в Нью-Йорке также уже обыграл Борну Чорича, Томаса Мартина Этчеверри и Рафаэля Коллиньона.
Легечка во второй раз в карьере пробился в 1/4 финала Grand Slam. После US Open чех дебютирует в топ-20 рейтинга АТР.
