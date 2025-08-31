Артур Риндеркнех – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025
31 августа второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертом раунде испанец сыграет против представителя Франции Артура Риндеркнеха (АТР 82). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Пегула – Ли. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Это будет четвертая встреча соперников. Счет 3:0 в пользу Карлоса.
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Адриана Маннарино, либо против Иржи Легечки.
