Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
31 августа 2025, 18:12
Артур Риндеркнех – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025

Артур Риндеркнех – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

31 августа второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертом раунде испанец сыграет против представителя Франции Артура Риндеркнеха (АТР 82). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Пегула – Ли. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 3:0 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Адриана Маннарино, либо против Иржи Легечки.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

