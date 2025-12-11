Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем
Другие новости
11 декабря 2025, 05:41 |
73
0

Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем

Элина выступит на соревнованиях в Бур-де-Пеаже с 12 по 14 декабря

11 декабря 2025, 05:41 |
73
0
Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаже (Франция), который пройдет с 12 по 14 декабря.

Элина будет выступать в составе команды «Франция» вместе с Гаэалем Монфисом, Леолией Жанжан, Кантеном Алисом и Адрианом Маннарино. Свитолина заменила Лоис Буассон.

Свитолиной и команде «Франция» будет противостоять команда «Мир»: Елена-Габриэла Русе, Хамад Меджедович, Рафаэль Коллиньон и Стэн Вавринка.

Свитолина свой поединок проведет 13 декабря против Русе.

По теме:
Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года
Заявка Australian Open 2026: четыре украинки гарантировали место в основе
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
Элина Свитолина выставочный турнир Гаэль Монфис Леолия Жанжан Лоис Буассон Кантен Алис Адриан Маннарино Елена-Габриэла Русе Хамад Меджедович Рафаэль Коллиньон Стэн Вавринка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
Теннис | 10 декабря 2025, 10:59 5
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»

Арина отреагировала на слова украинской теннисистки

Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Футбол | 10 декабря 2025, 21:51 12
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»

Суркис заменил Шовковского на Костюка

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10.12.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Футбол | 10.12.2025, 06:44
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 19
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 6
Футбол
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
09.12.2025, 08:55 2
Бокс
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем