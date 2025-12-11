Другие новости11 декабря 2025, 05:41 |
Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем
Элина выступит на соревнованиях в Бур-де-Пеаже с 12 по 14 декабря
11 декабря 2025, 05:41
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Бур-де-Пеаже (Франция), который пройдет с 12 по 14 декабря.
Элина будет выступать в составе команды «Франция» вместе с Гаэалем Монфисом, Леолией Жанжан, Кантеном Алисом и Адрианом Маннарино. Свитолина заменила Лоис Буассон.
Свитолиной и команде «Франция» будет противостоять команда «Мир»: Елена-Габриэла Русе, Хамад Меджедович, Рафаэль Коллиньон и Стэн Вавринка.
Свитолина свой поединок проведет 13 декабря против Русе.
