Командировка в Бразилию. Левый Берег нашел нескольких новичков
Александр Рябоконь побывал в командировке в Бразилии
Как стало известно Sport.ua главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь уже вернулся из командировки, он посетил Бразилию с целью увидеть в деле потенциальных новичков киевской команды – одного из лидеров Первой лиги.
По имеющейся информации, поездка была полезной и уже в январе в расположении «Левого Берега» должны появиться еще два латиноамериканца.
Сейчас в первой части сезона лавы «Левого Берега» защищали бразильские легионеры Сидней и Диего.
Пока что футболисты «Левого Берега» занимают второе место в Первой лиге, набрав 39 очков.
