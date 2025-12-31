Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Командировка в Бразилию. Левый Берег нашел нескольких новичков
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 13:53 |
327
0

Командировка в Бразилию. Левый Берег нашел нескольких новичков

Александр Рябоконь побывал в командировке в Бразилии

31 декабря 2025, 13:53 |
327
0
Командировка в Бразилию. Левый Берег нашел нескольких новичков
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

Как стало известно Sport.ua главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь уже вернулся из командировки, он посетил Бразилию с целью увидеть в деле потенциальных новичков киевской команды – одного из лидеров Первой лиги.

По имеющейся информации, поездка была полезной и уже в январе в расположении «Левого Берега» должны появиться еще два латиноамериканца.

Сейчас в первой части сезона лавы «Левого Берега» защищали бразильские легионеры Сидней и Диего.

Пока что футболисты «Левого Берега» занимают второе место в Первой лиге, набрав 39 очков.

По теме:
Сергей ШИЩЕНКО – о первом месте Буковины, планах и борьбе за Премьер-лигу
Стало известно, почему Будковский не перейдет в Буковину
Сергей Ребров посетит матчи клуба УПЛ на сборах
Александр Рябоконь Левый Берег Киев Первая лига Украины инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31 декабря 2025, 08:43 1
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену

Александр не будет проводить следующий бой в Саудовской Аравии

Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Футбол | 31 декабря 2025, 11:25 1
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»

Президент «Шахтера» объяснил назначение Арды Турана

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Футбол | 31.12.2025, 09:34
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 31.12.2025, 09:11
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 2
Футбол
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем