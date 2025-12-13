ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Первой лиги Украины подписал 4 футболистов

Левый Берег решил усилить состав перед второй частью сезона в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба «аистов».

По официальной информации, к расположению киевского клуба присоединились Викентий и Назар Волошины, Илья Коваленко и Андрей Чепурный, последним клубом которых был ФК Лесное.

«Поздравляем новичков и желаем каждому из них больше ярких, результативных и главное – победных матчей в составе нашей команды», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Левый Берег занимает второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 39 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.