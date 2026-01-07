Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Англия
07 января 2026, 04:21 | Обновлено 07 января 2026, 04:22
316
0

Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети

Игрок иронически отреагировал на события в команде

07 января 2026, 04:21 | Обновлено 07 января 2026, 04:22
316
0
Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну отметил лайком пост, в котором высмеивается увольнение Рубена Аморима с должности главного тренера команды.

В Instagram-аккаунте Thatguysjokes появилось сообщение о том, что «персонал тренировочной базы в Кэррингтоне был поражен, когда увидел, что Рубен Аморим вместе со своими ассистентами покидали комплекс с улыбками и шутками». Публикация была дополнена ироничным комментарием: «Я бы тоже не сдерживал смех после получения компенсации в размере 10 млн фунтов».

Примечательно, что 20–летний выпускник академии «МЮ» Майну в нынешнем розыгрыше АПЛ еще ни разу не появлялся на поле в стартовом составе.

По теме:
Выплаты за увольнение тренерам в МЮ достигли впечатляющей отметки
ФОТО. Челси показал нового тренера на клубной базе
Моуриньо нарушил молчание об увольнении тренера МЮ
Кобби Мейну Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06 января 2026, 09:11 3
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика

Украинскому вингеру исполнилось 25 лет

ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:38 5
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии

Украинский бомбардир поразил ворота «Лечче»

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Решение принято. Артем Довбик определился с будущим
Футбол | 07.01.2026, 04:02
Решение принято. Артем Довбик определился с будущим
Решение принято. Артем Довбик определился с будущим
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06.01.2026, 08:58
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 1
Бокс
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 3
Футбол
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем