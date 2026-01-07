Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Игрок иронически отреагировал на события в команде
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну отметил лайком пост, в котором высмеивается увольнение Рубена Аморима с должности главного тренера команды.
В Instagram-аккаунте Thatguysjokes появилось сообщение о том, что «персонал тренировочной базы в Кэррингтоне был поражен, когда увидел, что Рубен Аморим вместе со своими ассистентами покидали комплекс с улыбками и шутками». Публикация была дополнена ироничным комментарием: «Я бы тоже не сдерживал смех после получения компенсации в размере 10 млн фунтов».
Примечательно, что 20–летний выпускник академии «МЮ» Майну в нынешнем розыгрыше АПЛ еще ни разу не появлялся на поле в стартовом составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому вингеру исполнилось 25 лет
Украинский бомбардир поразил ворота «Лечче»