Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну отметил лайком пост, в котором высмеивается увольнение Рубена Аморима с должности главного тренера команды.

В Instagram-аккаунте Thatguysjokes появилось сообщение о том, что «персонал тренировочной базы в Кэррингтоне был поражен, когда увидел, что Рубен Аморим вместе со своими ассистентами покидали комплекс с улыбками и шутками». Публикация была дополнена ироничным комментарием: «Я бы тоже не сдерживал смех после получения компенсации в размере 10 млн фунтов».

Примечательно, что 20–летний выпускник академии «МЮ» Майну в нынешнем розыгрыше АПЛ еще ни разу не появлялся на поле в стартовом составе.