Романо подтвердил. Ман Сити подписывает топ-игрока за 65 миллионов фунтов
Антуан Семеньо покинет Борнмут
Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо вскоре перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, за трансфер 26-летнего футболиста «горожане» заплатят 65 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что в четверг Антуан пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочный контракт с новым клубом.
В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Антуан Семеньо может перейти в «Ливерпуль».
🚨🔵 Antoine Semenyo to Manchester City, here we go! Documents exchanged and sealed with Bournemouth.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
£65m transfer fee, Semenyo to sign long term deal after medical tests on Thursday.
Semenyo picked #MCFC over 4 PL top clubs as wanted to work under Pep Guardiola. pic.twitter.com/Rjyh0bc9EU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда узнала всех соперников на ЧМ-2026
Витиньо из-за семейных обстоятельств пропустил первый тренировочный день в «Интернасьонале»