Романо подтвердил. Ман Сити подписывает топ-игрока за 65 миллионов фунтов

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо вскоре перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, за трансфер 26-летнего футболиста «горожане» заплатят 65 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что в четверг Антуан пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочный контракт с новым клубом.

В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антуан Семеньо может перейти в «Ливерпуль».