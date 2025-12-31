Новогодний подарок? Сенсационный лидер УПЛ заинтриговал фанатов

Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке. СМИ уже подтвердили, что сенсационный лидер УПЛ подписал Егора Твердохлеба и Артура Никитишина из криворожского Кривбасса, но официального объявления еще не было.

Пресс-служба «фиолетовых» приготовила подарок фанатам, опубликовав сообщения в социальных сетях: «1 января. 00:00. Игрок», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.