Новогодний подарок? Сенсационный лидер УПЛ заинтриговал фанатов
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 14:16
Новогодний подарок? Сенсационный лидер УПЛ заинтриговал фанатов

ЛНЗ опубликовал загадочное сообщение в социальных сетях

Новогодний подарок? Сенсационный лидер УПЛ заинтриговал фанатов
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке. СМИ уже подтвердили, что сенсационный лидер УПЛ подписал Егора Твердохлеба и Артура Никитишина из криворожского Кривбасса, но официального объявления еще не было.

Пресс-служба «фиолетовых» приготовила подарок фанатам, опубликовав сообщения в социальных сетях: «1 января. 00:00. Игрок», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
