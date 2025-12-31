СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря

В среду, 31 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Судан – Буркина-Фасо

6.50 – 2.90 – 1.80

18:00 Экваториальная Гвинея – Алжир

6.50 – 3.50 – 1.62

21:00 Габон – Кот-д'Ивуар

8.50 – 4.10 – 1.44

21:00 Мозамбик – Камерун

6.00 – 3.30 – 1.55

