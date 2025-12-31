Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 декабря 2025, 13:48
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 декабря
В среду, 31 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Судан – Буркина-Фасо

Ggbet 6.50 – 2.90 – 1.80

18:00 Экваториальная Гвинея – Алжир

Ggbet 6.50 – 3.50 – 1.62

21:00 Габон – Кот-д'Ивуар

Ggbet 8.50 – 4.10 – 1.44

21:00 Мозамбик – Камерун

Ggbet 6.00 – 3.30 – 1.55

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

