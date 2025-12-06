Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 14:15 |
653
0

Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»

Вратарь «Кривбасса» вспомнил поединок прошлого тура против «Шахтера»

06 декабря 2025, 14:15 |
653
0
Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Кривбасс. Владимир Маханьков

Одним из героев поединка 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Кривбасс» (2:2) стал вратарь криворожцев Владимир Маханьков, который на последних секундах встречи спас свою команду от поражения после неудобного удара от Эгиналду.

Об игре против лидера чемпионата и ближайшем будущем вратарь рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Владимир, каким для тебя, как для вратаря, получился матч против «Шахтера»?
– Однозначно, это был сложный поединок не только для меня, но и для нашей молодой команды против гранда украинского футбола. Игра получилась интересной.

– Результат этой игры закономерен?
– Учитывая то, как развивались события на футбольном поле, то, конечно, небольшой осадок остался от того, что не удалось удержать победу. Но если быть объективным, то матч получился интенсивным со стороны обеих команд, поэтому счет в целом где-то справедлив.

– Учитывая, что в «Шахтере» много техничных бразильских футболистов, на чем наставник вратарей «Кривбасса» делал акцент перед поединком?
– Мы разбираем атакующие действия каждого соперника. Отрабатывали быстрые атаки и короткие пасы у собственной штрафной площадки.

– А вообще, кого в составе «горняков» ты считаешь самым опасным игроком?
– Это команда высокого уровня, поэтому любой исполнитель в «Шахтере» несет угрозу для ворот соперника. Мы очень тщательно изучали все тонкости их игры. Не все, конечно, получилось, как мы хотели, однако «Кривбасс» выглядел достойно.

– В первом тайме твоя команда практически по максимуму использовала шансы для взятия ворот. Почему что-то подобное не удается делать чаще?
– Поскольку всегда есть сопротивление соперника. И после перерыва мы хотели продолжать начатое, но «Шахтер» прибавил, поэтому больше времени пришлось уделить обороне.

– На последних секундах матча ты спас свою команду от верного гола. Трудно отражать удары после отскока от газона?
– Скажу так, непросто (улыбается). Завершение матча получилось для нас сложным. С 70-й минуты мы прижались к своим воротам. Но я рад, что мне удалось выручить свою команду. Было бы обидно, если бы проиграли такой матч.

– Был ли этот матч лучшим для «Кривбасса» в текущем сезоне по качеству игры и требованиям наставника?
– Этот вопрос, наверное, лучше задать тренеру. Но изнутри могу сказать, что настрой и дисциплина у нашей команды были на высоком уровне. Мы хорошо защищались и неплохо выбегали в контратаки. Поэтому со своей стороны скажу, что это был один из лучших поединков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

– Какому европейскому вратарю ты отдаешь предпочтение?
– Мой фаворит – голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак. Мне очень нравится его хладнокровие, работа без лишних движений. А еще он классно выбирает позицию и всегда уверен в себе.

– Перед зимним перерывом «Кривбассу» предстоит сыграть две игры, с «Александрией» и «Колосом». Как считаешь, под силу ли в этих матчах взять максимум?
– Почему нет? Да, сделать это будет непросто, поскольку у нас сейчас непредсказуемый чемпионат, где аутсайдер может отобрать очки у лидера, однако «Кривбасс» хочет с хорошим настроением уйти в отпуск.

– В чемпионате уже пройдена практически половина пути. На какой результат настроены в «Кривбассе» по итогам сезона?
– Результат всегда приходит с трудом. Отсюда я могу сказать, что мы хотим и дальше оставаться среди лидеров чемпионата. А как все получится, узнаем на финише турнира.

По теме:
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер
Владимир Маханьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Эгиналду Шахтер Донецк Атлетико Мадрид Ян Облак Александрия Колос Ковалевка статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06 декабря 2025, 00:02 0
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя

Гарсия считает, что Александр одержит победу

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06 декабря 2025, 07:43 5
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»

Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров

Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06.12.2025, 13:44
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Футбол | 06.12.2025, 12:27
Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Забарный пропустит ближайший матч ПСЖ. Сафонов выйдет в стартовом составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 88
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 6
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем