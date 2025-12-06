Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»

Одним из героев поединка 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Кривбасс» (2:2) стал вратарь криворожцев Владимир Маханьков, который на последних секундах встречи спас свою команду от поражения после неудобного удара от Эгиналду.

Об игре против лидера чемпионата и ближайшем будущем вратарь рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Владимир, каким для тебя, как для вратаря, получился матч против «Шахтера»?

– Однозначно, это был сложный поединок не только для меня, но и для нашей молодой команды против гранда украинского футбола. Игра получилась интересной.

– Результат этой игры закономерен?

– Учитывая то, как развивались события на футбольном поле, то, конечно, небольшой осадок остался от того, что не удалось удержать победу. Но если быть объективным, то матч получился интенсивным со стороны обеих команд, поэтому счет в целом где-то справедлив.

– Учитывая, что в «Шахтере» много техничных бразильских футболистов, на чем наставник вратарей «Кривбасса» делал акцент перед поединком?

– Мы разбираем атакующие действия каждого соперника. Отрабатывали быстрые атаки и короткие пасы у собственной штрафной площадки.

– А вообще, кого в составе «горняков» ты считаешь самым опасным игроком?

– Это команда высокого уровня, поэтому любой исполнитель в «Шахтере» несет угрозу для ворот соперника. Мы очень тщательно изучали все тонкости их игры. Не все, конечно, получилось, как мы хотели, однако «Кривбасс» выглядел достойно.

– В первом тайме твоя команда практически по максимуму использовала шансы для взятия ворот. Почему что-то подобное не удается делать чаще?

– Поскольку всегда есть сопротивление соперника. И после перерыва мы хотели продолжать начатое, но «Шахтер» прибавил, поэтому больше времени пришлось уделить обороне.

– На последних секундах матча ты спас свою команду от верного гола. Трудно отражать удары после отскока от газона?

– Скажу так, непросто (улыбается). Завершение матча получилось для нас сложным. С 70-й минуты мы прижались к своим воротам. Но я рад, что мне удалось выручить свою команду. Было бы обидно, если бы проиграли такой матч.

– Был ли этот матч лучшим для «Кривбасса» в текущем сезоне по качеству игры и требованиям наставника?

– Этот вопрос, наверное, лучше задать тренеру. Но изнутри могу сказать, что настрой и дисциплина у нашей команды были на высоком уровне. Мы хорошо защищались и неплохо выбегали в контратаки. Поэтому со своей стороны скажу, что это был один из лучших поединков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

– Какому европейскому вратарю ты отдаешь предпочтение?

– Мой фаворит – голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак. Мне очень нравится его хладнокровие, работа без лишних движений. А еще он классно выбирает позицию и всегда уверен в себе.

– Перед зимним перерывом «Кривбассу» предстоит сыграть две игры, с «Александрией» и «Колосом». Как считаешь, под силу ли в этих матчах взять максимум?

– Почему нет? Да, сделать это будет непросто, поскольку у нас сейчас непредсказуемый чемпионат, где аутсайдер может отобрать очки у лидера, однако «Кривбасс» хочет с хорошим настроением уйти в отпуск.

– В чемпионате уже пройдена практически половина пути. На какой результат настроены в «Кривбассе» по итогам сезона?

– Результат всегда приходит с трудом. Отсюда я могу сказать, что мы хотим и дальше оставаться среди лидеров чемпионата. А как все получится, узнаем на финише турнира.