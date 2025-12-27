Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан Попов и Лука Мейреллиш входят в топ-10 рейтинга среди игроков U-21
27 декабря 2025, 16:12 | Обновлено 27 декабря 2025, 16:13
Богдан Попов и Лука Мейреллиш входят в топ-10 рейтинга среди игроков U-21

Учитывалось среднее количество забитых мячей за 90 минут игрового времени

Богдан Попов и Лука Мейреллиш входят в топ-10 рейтинга среди игроков U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

18-летний украинский нападающий Эмполи Богдан Попов и 18-летний бразильский легионер Шахтера Лука Мейреллиш, по данным DataMB, входят в десятку лучших бомбардиров среди U-21 игроков по среднему количеству забитых мячей за 90 минут игрового времени.

Во внимание принимались все национальные чемпионаты в сезоне 2025/26.

В активе Попова 0.89 гола за Эмполи (4 место), Мейреллиша – 0.78 за Шахтер (9 место).

Возглавляет рейтинг 18-летний нападающий Партизана черногорец Андрей Костич – 1:15.

U-21 игроки всех национальных чемпионатов в сезоне 2025/26 с самым большим средним количеством забитых мячей за 90 минут игрового времени

  • 1.15 – Андрей Костич (Партизан, 18 лет)
  • 1.10 – Франсулино Джу (Митьюлланд, 21 год)
  • 0.90 – Саму Агехова (Порту, 21 год)
  • 0.89 – Богдан Попов (Эмполи, 18 лет)
  • 0.86 – Эли Крупи (Борнмут, 19 лет)
  • 0.86 – Пабло Фелипе (Жил Висенте, 21 год)
  • 0.81 – Йован Милошевич (Партизан, 20 лет)
  • 0.80 – Робиньо Ваз (Марсель, 18 лет)
  • 0.78 – Лука Мейреллиш (Шахтер, 18 лет)
  • 0.76 – Вальдемар Бисков (Митьюлланд, 20 лет)
статистика Богдан Попов Лука Мейреллиш Эмполи Шахтер Донецк
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
