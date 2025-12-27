Богдан Попов и Лука Мейреллиш входят в топ-10 рейтинга среди игроков U-21
Учитывалось среднее количество забитых мячей за 90 минут игрового времени
18-летний украинский нападающий Эмполи Богдан Попов и 18-летний бразильский легионер Шахтера Лука Мейреллиш, по данным DataMB, входят в десятку лучших бомбардиров среди U-21 игроков по среднему количеству забитых мячей за 90 минут игрового времени.
Во внимание принимались все национальные чемпионаты в сезоне 2025/26.
В активе Попова 0.89 гола за Эмполи (4 место), Мейреллиша – 0.78 за Шахтер (9 место).
Возглавляет рейтинг 18-летний нападающий Партизана черногорец Андрей Костич – 1:15.
U-21 игроки всех национальных чемпионатов в сезоне 2025/26 с самым большим средним количеством забитых мячей за 90 минут игрового времени
- 1.15 – Андрей Костич (Партизан, 18 лет)
- 1.10 – Франсулино Джу (Митьюлланд, 21 год)
- 0.90 – Саму Агехова (Порту, 21 год)
- 0.89 – Богдан Попов (Эмполи, 18 лет)
- 0.86 – Эли Крупи (Борнмут, 19 лет)
- 0.86 – Пабло Фелипе (Жил Висенте, 21 год)
- 0.81 – Йован Милошевич (Партизан, 20 лет)
- 0.80 – Робиньо Ваз (Марсель, 18 лет)
- 0.78 – Лука Мейреллиш (Шахтер, 18 лет)
- 0.76 – Вальдемар Бисков (Митьюлланд, 20 лет)
🌍 All Leagues U21 Players: Goals per 90— DataMB (@DataMB_) December 27, 2025
◉ 1.15 — A. Kostić (Partizan, 18)
◎ 1.10 — Franculino Djú (Midtjylland, 21)
◎ 0.90 — Samu Aghehowa (Porto, 21)
◎ 0.89 — B. Popov (Empoli, 18)
◎ 0.86 — E. Kroupi (Bournemouth, 19)
📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/M7tEtB6Vvz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Красничи переедет в Житомир
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET