ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера возглавил клуб из чемпионата Италии
Кристиано Лукарелли договорился о сотрудничестве с «Пистоезе», который играет в Серии D
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Кристиано Лукарелли официально возглавил итальянский «Пистоезе», выступающий в Серии D – четвертом по силе дивизионе страны.
«Футбольный клуб «Пистоезе» рад объявить Лукарелли новым тренером первой команды. Кристиано – это высококвалифицированный специалист с глубоким пониманием игры, который возвращается в команду после сезона 2014/15, когда он уже работал здесь», – сообщила пресс-служба.
Лукарелли родился в Ливорно 4 октября 1975 года. В качестве футболиста провел 320 матчей и забил 120 голов, выступая за «Аталанту», «Торино», «Парму», «Ливорно» и «Наполи».
После завершения карьеры игрока достиг солидных результатов, включая выигрыш Скудетто и Суперкубка с «Пармой» U-17. Во взрослом футболе руководил, в частности, «Мессиной», «Катанией», «Ливорно» и «Тернаной».
Лукарелли в качестве футболиста выступал за донецкий «Шахтер» с 2007 по 2008 год. В его активе восемь голов за 21 матч в составе «горняков». Также Кристиано сыграл шесть матчей за сборную Италии.
