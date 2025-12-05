Впервые за много лет. Черноморец знает планы на зиму, минус 7-9 игроков

Впервые за несколько десятилетий во время зимнего перерыва в чемпионате одесский «Черноморец» не будет выезжать за границу. Команда «моряков» весь этот период проведет в Украине, готовясь к весенней части сезона в разных регионах.

Как стало известно Sport.ua, отпуск у «Черноморца» завершится в начале февраля. Команда Александра Кучера соберется в Одессе, где после традиционного медицинского осмотра приступит к тренировочной работе. В дальнейшем ее ждет вояж в западные области Украины, где будут сыграны спарринги с представителями разных лиг украинского футбола.

В период паузы в чемпионате «Черноморец» не минуют кадровые изменения.

Известно, что ряд футболистов этой зимой вынужден будет покинуть одесский клуб. По предварительным данным, это касается 7-9 игроков, по тем или иным причинам не имевших возможности проявить себя в осенней части сезона в полной мере. Пока их имена не разглашаются.