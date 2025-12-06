Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика. И раскритиковал форвардов
Италия
06 декабря 2025, 15:43 | Обновлено 06 декабря 2025, 15:48
Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика. И раскритиковал форвардов

Гасперини хочет больше голов

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини отметил, что украинский бомбардир Артем Довбик является единственным игроком команды, который сейчас травмирован.

«У нас достаточно игроков в первой команде. Единственный травмированный – Артем Довбик, но и он на пути к восстановлению. В целом, мне бы хотелось увидеть более эффективную игру в атаке».

«У Довбика, Фергюсона и Дибалы точно есть место для прогресса. Они могут играть лучше», – сказал Гасперини.

В нынешнем сезоне Довбик, Фергюсон и Дибала на троих во всех турнирах забили 5 голов.

По теме:
Интер – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Артем Довбик Рома Рим Серия A Джан Пьеро Гасперини Эван Фергюсон Пауло Дибала
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
