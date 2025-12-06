Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика. И раскритиковал форвардов
Гасперини хочет больше голов
Наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини отметил, что украинский бомбардир Артем Довбик является единственным игроком команды, который сейчас травмирован.
«У нас достаточно игроков в первой команде. Единственный травмированный – Артем Довбик, но и он на пути к восстановлению. В целом, мне бы хотелось увидеть более эффективную игру в атаке».
«У Довбика, Фергюсона и Дибалы точно есть место для прогресса. Они могут играть лучше», – сказал Гасперини.
В нынешнем сезоне Довбик, Фергюсон и Дибала на троих во всех турнирах забили 5 голов.
