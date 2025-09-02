Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
02 сентября 2025, 22:34 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:41
Ждет Джоковича. Алькарас одолел чеха и стал первым полуфиналистом US Open

Карлос в трех сетах обыграл Иржи Легечку в четвертьфинале мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертьфинале испанец в трех сетах разобрался с представителем Чехии Иржи Легечкой (АТР 21).

Алькарас и Легечка провели четвертое очное противостояние. Карлос добыл третью победу, в частности вторую в 2025 году.

Карлос в Нью-Йорке также уже обыграл Рейлли Опелку, Маттиа Беллуччи, Лучано Дардери и Артура Риндеркнеша.

Его следующим соперником может стать Новак Джокович, если серб в своем четвертьфинальном поединке выиграет у Тейлора Фритца.

US Open 2025. 1/4 финала

Иржи Легечка (Чехия) [20] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 2:6, 4:6

