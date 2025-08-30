Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Алькарас повесил баранку еще одному итальянцу и вышел в 4-й круг USO
US Open
30 августа 2025, 13:56 |
187
0

Карлос разобрался с Лучано Дардери в 1/16 финала Открытого чемпионата США

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025.

В третьем круге испанец в трех сетах уверенно разобрался с представителем Италии Лучано Дардери (АТР 34) за 1 час и 44 минуты.

US Open 2025. 1/16 финала

Лучано Дардери (Италия) [32] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 2:6, 4:6, 0:6

Алькарас впервые сыграл против Дардери.

Карлос во второй раз на этом US Open выиграл сет со счетом 6:0. В предыдущем раунде испанец оформил баранку другому итальянцу – Маттии Беллуччи.

Следующим соперником Карлитоса будет француз Артур Риндеркнех.

Алькарас одержал 20-ю победу на американском мейджоре за 23 матчи. В Открытую Эру только Джон Макинрой одержал 20 побед за меньшее количество матчей на этом турнире – 22.

Карлос Алькарас (теннисист) Лучано Дардери US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
